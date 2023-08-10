Майнове право на недобудовану квартиру: у Мінвідновленні пояснили, як реєструвати — Finance.ua

Майнове право на недобудовану квартиру: у Мінвідновленні пояснили, як реєструвати Сьогодні 20:04 — Нерухомість

Майнове право на майбутні об'єкти нерухомості слід реєструвати через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ).

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає « Інтерфакс-Україна ».

Станом на 9 серпня ця процедура вже реалізується для 13 об'єктів будівництва. Це перші в Україні прецеденти реалізації положень нового законодавства щодо реєстрації речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому.

«Користувачі ЄДЕССБ розпочали створення документів, необхідних для реєстрації спеціального майнового права на 13 об'єктів будівництва», — повідомили в Мінвідновленні.

Для порівняння: за даними порталу «ЛУН», станом на липень 2023 року від початку повномасштабного вторгнення стартувало будівництво та продаж 189 нових житлових комплексів в Україні.

У Мінвідновлення повідомили, що в ЄДЕССБ реалізовано функціонал, який дає змогу подавати документи для державної реєстрації спеціальних майнових прав на майбутні об'єкти нерухомості.

Але інформація про майнове право, зокрема про їх продаж квартир у новобудовах, «не міститиметься в ЄДЕССБ, а зберігатиметься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно», акцентували в міністерстві.

Також у Мінвідновленні додали, що процедура створення документів у ЄДЕССБ та підготовка об'єктів до реєстрації спеціального майнового права складається з декількох етапів і в окремих випадках потребує комплексної актуалізації документації щодо об'єктів будівництва, що може займати досить тривалий період.

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