Що зміниться з 1 квітня в Україні — Finance.ua

Що зміниться з 1 квітня в Україні Сьогодні 08:04 — Особисті фінанси

Що зміниться з 1 квітня в Україні

З 1 квітня збільшення тарифів на комунальні послуги не очікується, проте зростуть мінімальна зарплата, податки та пенсії.

Розповімо детальніше.

Підвищення мінімальної зарплати

В Україні з 1 квітня мінімальну зарплату підвищать . Це другий та останній етап підвищення мінімалки у 2024 році, закладений у Держбюджеті. З 1 січня мінімальна зарплата становила 7100 грн, з 1 квітня заплановано підвищення до 8000 грн.

В результаті збільшаться мінімальні суми податків для фізосіб-підприємців, крім того, також підвищать гарантований розмір пенсії для певної категорії.

Компенсації для роботодавців

З 1 квітня мінімальна заробітна плата в Україні зросте до 8 тисяч гривень, у зв’язку з цим збільшаться компенсаційні виплати роботодавцям.

Розмір компенсації за працевлаштування людей з інвалідністю, учасників бойових дій, тих кому до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років та громадян, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць становитиме 8000 грн (50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру МЗП).

Підвищення податків

Через підвищення мінімальної зарплати збільшиться Єдиний страховий внесок (22% від мінімальної зарплати) з 1562 до 1760 грн.

Також до 120 000 грн зросте максимальний розмір ЄСВ, що дорівнює 15 мінімальним зарплатам.

Крім цього, зросте штраф за роботу без офіційного оформлення (10 мінімальним зарплат) — з 71 000 він підніметься до 80 000 грн.

Підвищення пенсії

З 1 квітня 2024 року підвищаться пенсії громадян старше 65 років, які мають повний стаж. Розмір пенсійної виплати вказаної категорії осіб, має складати щонайменше 40% від мінімальної зарплати.

У квітні пенсія додатково збільшиться у тих, хто отримає право на доплату до пенсії за віком. Надбавку отримають пенсіонери, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років.

Компенсація виплачується у таких розмірах:

особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — у розмірі до 300 грн;

особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — у розмірі до 456 грн;

особам, яким виповнилося 80 років і більше, — у розмірі до 570 грн.

Виплати особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 квітня 2024 року зросте розмір грошової допомоги у осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Зокрема, яким починаючи з 2014 року:

присвоєно звання Герой України з врученням ордену Золота Зірка (у розмірі 3-х мінімальних заробітних плат — 24 000 грн);

нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів (у розмірі 2-х мінімальних заробітних плат — 16 000 грн);

нагороджено орденом За мужність трьох ступенів (у розмірі мінімальної заробітної плати — 8000 грн);

нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів (у розмірі мінімальної заробітної плати — 8000 грн);

членам сімей загиблих (померлих) громадян, з числа вищезазначених осіб (у розмірі мінімальної заробітної плати — 8000 грн).

Правила ввезення гуманітарної допомоги

У неділю, 31 березня, завершився перехідний період, під час якого в Україну можна було завозити гуманітарну допомогу, використовуючи паперові декларації. З 1 квітня завезти гуманітарну допомогу до України буде можливо лише з використанням Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

У Києві подорожчає транспортна картка

Із 1 квітня вартість транспортної карти становитиме 75 грн замість 50 грн.

Йдеться про погодинні проїзні, проїзні з обмеженням та без обмеження кількості поїздок, зокрема для пасажирів пільгових категорій — студентів та учнів.

Вартість оформлення закордонного паспорта

З 1 квітня зросте вартість оформлення закордонного паспорта.

Скільки коштуватиме оформлення закордонного паспорта:

виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон протягом 3 або 7 робочих днів раніше коштувало 1496 грн, а збільшиться до 1598 грн, з яких 992 грн — вартість адмінпослуги та 606 грн — вартість бланка.

виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів замість 856 грн коштуватиме 958 грн (352 грн — вартість адмінпослуги та 606 грн — вартість бланка).

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