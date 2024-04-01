ТОП-10 цікавих вакансій від українських компаній: навчання та стажування — Finance.ua

ТОП-10 цікавих вакансій від українських компаній: навчання та стажування Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

ТОП-10 цікавих вакансій від українських компаній: навчання та стажування

Студенти старших курсів, випускники, фахівці-початківці - для таких категорій пошукачів пропонує budni.robota.ua вакансії. Стартові умови, які пропонують роботодавці стажистам, молодим фахівцям, гідні вашої уваги.

Київ, Одеса, Дніпро, Біла Церква, Чернігів, Ужгород, Мукачево, Львів, Рівне, Хмельницький, Луцьк, Запоріжжя, Кривий Ріг, Вінниця, Миколаїв, Черкаси, Кропивницький

Компанія відкриває набір на EMBARK — нову кар'єрну програму у відділі продажів для активної молоді з різних куточків країни. Програма передбачає 3 місяці інтенсивного навчання та практики в польовій структурі комерційної функції. Формат — лише офлайн.

На програму можуть подати заявку студенти 4−6 курсів вишів і випускники 2022−2023 років.

Київ

INKOMPASS — це програма стажування для студентів 3−6 курсів та випускників 2023-го року. Програма складається з 2-х етапів по 6 місяців кожен. Після закінчення першого етапу анонсується оцінювання. Якщо результат буде успішним, студенти зможуть продовжити стажування, а після другого етапу — отримати офер.

Шукають студентів, які володіють англійською на рівні Upper-Intermediate та вище, а також мають стабільний інтернет-зв'язок.

Старт програми — 3 червня 2024 року.

Київ

Банк запрошує приєднатися до команди професіоналів. Серед майбутніх обов’язків: встановлення довгострокових та взаємовигідних партнерських відносин з бізнес-клієнтами сегмента середнього та малого бізнесу; ведення переговорів та залучення нових клієнтів; координація всіх видів банківських послуг для клієнтів цільового сегмента, забезпечення якості їх обслуговування; фінансово-економічний аналіз звітності бізнес-клієнтів.

Київ

Для спільного проєкту «1+1 медіа» та «Київстар» шукають стажиста, який буде: допомагати із замовленням креативних матеріалів; зводити аналіз з різних промо-активностей (пуші, промокоди, банерна реклама); слідкувати за оновленням контенту та планувати промо; робити research та моніторинг місцевих та іноземних конкурентів, а також вагомих подій у світі контенту.

Тернопіль

Сільськогосподарська компанія запрошує до команди. Серед вимог до кандидатів: повна (незакінчена) вища освіта за напрямом спеціалізації Економіка/Фінанси/Бухгалтерський облік; розглядають студентів випускних курсів; вітається знання податкового законодавства та правил бухгалтерського обліку; впевнений користувач Microsoft Excel; знання англійської - не нижче Intermediate (вітається).

Київ

Юридична фірма відкриває вакансію. Основні побажання до кандидатів: студент/ка останніх років навчання або випускник/ця; бажаний досвід роботи в юридичній фірмі; релевантний досвід роботи у сфері конкурентного права (буде перевагою); сильні аналітичні навички та навички пошуку; володіння українською та англійською мовами на високому рівні (обов'язково); практичні навички роботи з Microsoft Office.

Київ

Міжнародна компанія запрошує студентів 3−6 курсів взяти участь у програмі стажування в комерційному відділі. Старт — квітень 2024 року. Тривалість — 3 або 6 місяців. Тип зайнятості - неповний або повний день, є можливість працювати віддалено.

Київ

Компанія оголошує про запуск 6-місячної оплачуваної програми стажування в напрямку «Торговий маркетинг» і запрошує студентів 3−6 курсів розпочати свою кар'єру.

Прилуки

Компанія запрошує пройти стажування на фабриці разом з талановитими професіоналами. Анонсується: офіційне працевлаштування; конкурентна заробітна плата; проживання для працівників з інших міст; компенсація харчування; спортзал; професійна команда та можливість для розвитку; міжнародний досвід — обмін досвідом з колегами з інших країн.

Київ

Річна програма розвитку для молоді від PepsiCo — це оплачуване стажування, що дає можливість студентам та випускникам застосувати набуті знання в умовах реального бізнесу та побудувати кар'єру в міжнародній компанії.

Довідка Finance.ua:

20 березня народні депутати Верховної Ради підтримали у першому читанні законопроєкт № 10 399. Він передбачає зміни у фінансуванні здобуття вищої освіти: документ послуговується принципом «гроші йдуть за студентом» та усуває жорстке розділення на «бюджетників» і «контрактників».

Що зміниться. Студенти отримають змогу навчатися за системою співфінансування, коли частину коштів за них сплачуватиме держава у формі державного гранту або пільгового довгострокового кредиту, а інша фінансуватиметься за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Водночас державне та регіональне замовлення збережуть — частину місць відведуть для вразливих категорій вступників, згідно зі встановленими квотами. Передбачено, що правила розміщення державного замовлення в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання та у військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти не зміняться.

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