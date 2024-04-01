Золото встановило новий історичний рекорд — Finance.ua

Золото встановило новий історичний рекорд Сьогодні 12:27 — Банківські метали

Золото встановило новий історичний рекорд

Золото 1 квітня подорожчало до рекорду, оскільки ознаки того, що Федеральна резервна система наближається до зниження процентних ставок, додали поштовх до зростання, яке також було спричинене геополітичною напруженістю та високим попитом у Китаї.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Злитки підскочили до 2265,73 доларів за унцію в понеділок, що на 1,6% більше, ніж у четвер, після встановлення низки піків на останніх сесіях.

Переважний показник базової інфляції ФРС — основний індекс витрат на особисте споживання — охолонув у лютому, як показали дані в п’ятницю, коли багато ринків були закриті. Це додає аргументів до зниження вартості запозичень, хоча центральний банк діє обережно.

Довідка Finance.ua:

Національний банк України фіксує ввезення золота в Україну в останні місяці, а також сплеск ввезення готівкової валюти. Обсяг ввезення готівкової валюти в Україну в жовтні та листопаді 2023 року зріс відповідно до еквівалента 1,56,2 млрд доларів і 1,33,7 млрд доларів. Для порівняння, у вересні було ввезено 577,7 млн доларів, у серпні - 435,2 млн доларів.

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