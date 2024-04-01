Золото встановило новий історичний рекорд — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Золото встановило новий історичний рекорд

Банківські метали
164
Золото встановило новий історичний рекорд
Золото встановило новий історичний рекорд
Золото 1 квітня подорожчало до рекорду, оскільки ознаки того, що Федеральна резервна система наближається до зниження процентних ставок, додали поштовх до зростання, яке також було спричинене геополітичною напруженістю та високим попитом у Китаї.
Про це повідомляє Bloomberg.
Читайте також
Злитки підскочили до 2265,73 доларів за унцію в понеділок, що на 1,6% більше, ніж у четвер, після встановлення низки піків на останніх сесіях.
Переважний показник базової інфляції ФРС — основний індекс витрат на особисте споживання — охолонув у лютому, як показали дані в п’ятницю, коли багато ринків були закриті. Це додає аргументів до зниження вартості запозичень, хоча центральний банк діє обережно.
Місце для вашої реклами

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк України фіксує ввезення золота в Україну в останні місяці, а також сплеск ввезення готівкової валюти. Обсяг ввезення готівкової валюти в Україну в жовтні та листопаді 2023 року зріс відповідно до еквівалента 1,56,2 млрд доларів і 1,33,7 млрд доларів. Для порівняння, у вересні було ввезено 577,7 млн доларів, у серпні - 435,2 млн доларів.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.