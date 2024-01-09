Нацбанк фіксує сплеск ввезення готівкової валюти і золота в Україну — Finance.ua
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Нацбанк фіксує сплеск ввезення готівкової валюти і золота в Україну

Валюта
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Нацбанк фіксує сплеск ввезення готівкової валюти і золота в Україну
Нацбанк фіксує сплеск ввезення готівкової валюти і золота в Україну
Національний банк України фіксує ввезення золота в Україну в останні місяці, а також сплеск ввезення готівкової валюти.
Про це з посиланням на статистику Національного банку передає «Інтерфакс-Україна».
Обсяг ввезення готівкової валюти в Україну в жовтні та листопаді 2023 року зріс відповідно до еквівалента 1,56,2 млрд доларів і 1,33,7 млрд доларів. Для порівняння, у вересні було ввезено 577,7 млн доларів, у серпні - 435,2 млн доларів.
Левову частку ввезеної валюти займають долари США і євро, на які в листопаді припало відповідно 78,7% і 20,5% всієї ввезеної готівкової валюти.

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При цьому, ввезення доларів останніми місяцями зросло набагато істотніше — з 282,7−296,7 млн доларів у серпні-вересні до 778,6−813,8 млн доларів у жовтні-листопаді. Тоді як євро — відповідно зі 143,7−172,3 млн доларів до 268,8−211,6 млн доларів.
Також зафіксовано відносно незначний ввіз фунтов стерлінгів (на еквівалент — трохи більше ніж 1 млн доларів) і польських злотих (еквівалент — до 1 млн доларів).
Крім цього, Нацбанк останніми місяцями фіксує завезення золота на суму близько 7−8 млн доларів.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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