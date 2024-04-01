Нацбанк публікуватиме статистичні дані в євро: це узгоджується з рухом до ЄС — Finance.ua

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Нацбанк публікуватиме статистичні дані в євро: це узгоджується з рухом до ЄС

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Нацбанк публікуватиме статистичні дані в євро: це узгоджується з рухом до ЄС
Нацбанк публікуватиме статистичні дані в євро: це узгоджується з рухом до ЄС
Національний банк розширює даними в євро та гривні публікацію основних таблиць статистики зовнішнього сектору України на сторінці офіційного Інтернет-представництва НБУ. Така практика узгоджується з євроінтеграційним поступом України.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Для чого це необхідно

Нагадаємо, що з червня 2023 року Україна є кандидатом на членство в ЄС. Публікація даних основних продуктів статистики зовнішнього сектору в євро здійснюється практично всіма країнами Євросоюзу, що розвиваються.

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«Розширення публікацій статистики зовнішнього сектору в євро та в національній валюті є найкращою практикою для країн-кандидатів. Так, кандидати на вступ до Євросоюзу, які набули цей статус до 2022 року, вже перейшли до публікації даних в євро (крім Туреччини)», — пояснюють у Нацбанку.

Таку публікацію вже було відтерміновано

Національний банк ще наприкінці 2021 року ухвалив рішення розпочати публікацію даних статистики зовнішнього сектору в євро та гривні в березні 2022 року, починаючи з даних за 2021 рік. Однак таку публікацію було відтерміновано через проблеми з даними внаслідок початку повномасштабної війни.
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Наразі програмою розвитку офіційної статистики до 2028 року передбачено упровадження розрахунку та публікації статистики зовнішнього сектору в євро у 2024 році.
«Відповідне розширення публікацій даних є відображенням високої питомої ваги євро за зовнішніми операціями, яка й надалі зростає», — додає регулятор.

Статистичний опис даних

Статистичний опис даних, їх аналіз та прогноз оприлюднюватиметься, як і раніше, в доларах США.
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Розширені дані розміщено на сторінці «Статистика зовнішнього сектору» розділу «Статистика» офіційного Інтернет-представництва Національного банку. Ретроспективний перерахунок часових рядів статистики зовнішнього сектору в євро та гривню здійснено з 2015 року.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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