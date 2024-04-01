Нацбанк публікуватиме статистичні дані в євро: це узгоджується з рухом до ЄС — Finance.ua

Нацбанк публікуватиме статистичні дані в євро: це узгоджується з рухом до ЄС Сьогодні 10:00 — Валюта

Нацбанк публікуватиме статистичні дані в євро: це узгоджується з рухом до ЄС

Національний банк розширює даними в євро та гривні публікацію основних таблиць статистики зовнішнього сектору України на сторінці офіційного Інтернет-представництва НБУ. Така практика узгоджується з євроінтеграційним поступом України.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Для чого це необхідно

Нагадаємо, що з червня 2023 року Україна є кандидатом на членство в ЄС. Публікація даних основних продуктів статистики зовнішнього сектору в євро здійснюється практично всіма країнами Євросоюзу, що розвиваються.

«Розширення публікацій статистики зовнішнього сектору в євро та в національній валюті є найкращою практикою для країн-кандидатів. Так, кандидати на вступ до Євросоюзу, які набули цей статус до 2022 року, вже перейшли до публікації даних в євро (крім Туреччини)», — пояснюють у Нацбанку.

Таку публікацію вже було відтерміновано

Національний банк ще наприкінці 2021 року ухвалив рішення розпочати публікацію даних статистики зовнішнього сектору в євро та гривні в березні 2022 року, починаючи з даних за 2021 рік. Однак таку публікацію було відтерміновано через проблеми з даними внаслідок початку повномасштабної війни.

Читайте також НБУ змінив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій

Наразі програмою розвитку офіційної статистики до 2028 року передбачено упровадження розрахунку та публікації статистики зовнішнього сектору в євро у 2024 році.

«Відповідне розширення публікацій даних є відображенням високої питомої ваги євро за зовнішніми операціями, яка й надалі зростає», — додає регулятор.

Статистичний опис даних

Статистичний опис даних, їх аналіз та прогноз оприлюднюватиметься, як і раніше, в доларах США.

Читайте також У МВФ виступають за подальше пом’якшення валютних обмежень в рамках Стратегії НБУ

Розширені дані розміщено на сторінці « Статистика зовнішнього сектору » розділу «Статистика» офіційного Інтернет-представництва Національного банку. Ретроспективний перерахунок часових рядів статистики зовнішнього сектору в євро та гривню здійснено з 2015 року.

Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події. Отримуйте щопонеділка найважливіші оновлення за тиждень у світі валют, ексклюзивні фінансові поради та прогнози по курсах на прийдешній тиждень безпосередньо на вашу поштову скриньку!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.