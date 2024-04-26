День финансов: тариф на электроэнергию, ограничения для мужчин за границей, зарплаты в Украине — Finance.ua

День финансов: тариф на электроэнергию, ограничения для мужчин за границей, зарплаты в Украине Сегодня 17:50

Пятница, 26 апреля. Сегодня, в 38-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, Национальный банк ввел в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Аист черный». А мы рассказываем о главных новостях этого дня:

Финансовая помощь Украине. Объем финансирования Государственного бюджета Украины в 2024 году уже Объем финансирования Государственного бюджета Украины в 2024 году уже составляет 15,6 млрд долларов США: внешнее финансирование — 11,8 млрд долларов США, ОВГЗ — 3,8 млрд долларов США. Крупнейшими иностранными донорами в этом году являются: Европейский Союз, Япония, Канада, МВФ и Великобритания.

Кстати, наши читатели интересуются, как влияет доход, полученный от ОВГЗ и других ценных бумаг, на получение субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Поэтому Finance.ua подготовил ответный материал на эту тему:

Порядок предоставления социальной помощи. Министерство социальной политики Министерство социальной политики предлагает изменить порядок организации предоставления социальных услуг. Предлагается ввести Социальный веб-портал электронных услуг в качестве подсистем Единой информационной системы социальной сферы. Также Минсоцполитики работает над критериями адресной финансовой помощи.

Доллар по 50. Финансовый эксперт Сергей Фурса Финансовый эксперт Сергей Фурса уверен , что курс доллара в Украине в обозримом будущем не будет расти до 50 грн/долл. и выше. Эксперт считает, что Нацбанк постарается медленно привести гривну в диапазон 40−41 грн/долл. — именно этот уровень обусловлен экономическими факторами.

ослабление гривны повлияла активизация расходов правительства в марте после получения 9 млрд долларов международной помощи от партнеров. По словам Гелетия, ситуация на валютном рынке остается контролируемой. По словам замглавы НБУ Юрия Гелетия, наповлияла активизация расходов правительства в марте после получения 9 млрд долларов международной помощи от партнеров. По словам Гелетия, ситуация на валютном рынке остается контролируемой.

объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в марте 2024 года, составил 855 млн долларов. Это на 25% меньше, чем в феврале — 1,138 млрд долларов. Также по данным НБУ,, которую банки ввезли в Украину в марте 2024 года, составил 855 млн долларов. Это на 25% меньше, чем в феврале — 1,138 млрд долларов.

Тариф на электроэнергию. Правительство Правительство приняло решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения в размере 2,64 грн за киловатт до конца мая. Кроме того, Кабмин утвердил постановление, сохраняющее льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета.

Ограничения для мужчин за границей. На днях Кабмин запретил пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк На днях Кабмин запретил пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил , что позиция государства по ограничениям для мужчин за границей — четкая. Дистанционных документов для мужчин призывного возраста не будет. Документы будут выдаваться на территории Украины.

может получить документы за границей. В то же время в Паспортном сервисе объяснили , кто из мужчинза границей.

Зарплаты в Украине. Обзор Минэкономики Обзор Минэкономики свидетельствует , что средняя зарплата по резюме на сайтах поиска работы выросла на начало апреля до 19 873 гривен, а зарплата в вакансиях увеличилась до 18 728 гривен. Высокая заработная плата фиксируется в сфере «Информация и телекоммуникации», где она за год выросла с 30 829 грн в месяц до 37 946 грн. Меньше всего платят работникам в категории «Временное размещение» — рост с 9 367 грн до 12 300 грн.

испытывают дефицит кадров — это на 19% больше, чем осенью 2023 года. Также 41% респондентов Исследование ЕБА показывает , что 74% украинских работодателей— это на 19% больше, чем осенью 2023 года. Также 41% респондентов написали , что их компания не планирует возвращать работников в офис в ближайшее время.

Кстати, Finance.ua пообщался с Председателем правления Фонда развития предпринимательства Андреем Гапоном. Он рассказал нам о ситуации с кредитованием предпринимателей и о преимуществах и возможностях государственной программы «Доступный факторинг»:

Модель мгновенных платежей. Мгновенные платежи в Украине Мгновенные платежи в Украине будут запущены через год, но еще в конце 2023 года НБУ внедрил тестовый стенд для тестирования мгновенных платежей. В рамках дорожной карты введения мгновенных платежей в Украине уже завершено выполнение двух этапов.

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