День финансов: тариф на электроэнергию, ограничения для мужчин за границей, зарплаты в Украине — Finance.ua

День финансов: тариф на электроэнергию, ограничения для мужчин за границей, зарплаты в Украине
Пятница, 26 апреля. Сегодня, в 38-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, Национальный банк ввел в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Аист черный». А мы рассказываем о главных новостях этого дня:
Финансовая помощь Украине. Объем финансирования Государственного бюджета Украины в 2024 году уже составляет 15,6 млрд долларов США: внешнее финансирование — 11,8 млрд долларов США, ОВГЗ — 3,8 млрд долларов США. Крупнейшими иностранными донорами в этом году являются: Европейский Союз, Япония, Канада, МВФ и Великобритания.
Кстати, наши читатели интересуются, как влияет доход, полученный от ОВГЗ и других ценных бумаг, на получение субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Поэтому Finance.ua подготовил ответный материал на эту тему:
Если у вас есть ОВГЗ или другие финактивы: как это влияет на субсидии 🧐
Порядок предоставления социальной помощи. Министерство социальной политики предлагает изменить порядок организации предоставления социальных услуг. Предлагается ввести Социальный веб-портал электронных услуг в качестве подсистем Единой информационной системы социальной сферы. Также Минсоцполитики работает над критериями адресной финансовой помощи.
Доллар по 50. Финансовый эксперт Сергей Фурса уверен, что курс доллара в Украине в обозримом будущем не будет расти до 50 грн/долл. и выше. Эксперт считает, что Нацбанк постарается медленно привести гривну в диапазон 40−41 грн/долл. — именно этот уровень обусловлен экономическими факторами.
По словам замглавы НБУ Юрия Гелетия, на ослабление гривны повлияла активизация расходов правительства в марте после получения 9 млрд долларов международной помощи от партнеров. По словам Гелетия, ситуация на валютном рынке остается контролируемой.
Также по данным НБУ, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в марте 2024 года, составил 855 млн долларов. Это на 25% меньше, чем в феврале — 1,138 млрд долларов.
Тариф на электроэнергию. Правительство приняло решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения в размере 2,64 грн за киловатт до конца мая. Кроме того, Кабмин утвердил постановление, сохраняющее льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета.
Ограничения для мужчин за границей. На днях Кабмин запретил пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что позиция государства по ограничениям для мужчин за границей — четкая. Дистанционных документов для мужчин призывного возраста не будет. Документы будут выдаваться на территории Украины.
В то же время в Паспортном сервисе объяснили, кто из мужчин может получить документы за границей.
Зарплаты в Украине. Обзор Минэкономики свидетельствует, что средняя зарплата по резюме на сайтах поиска работы выросла на начало апреля до 19 873 гривен, а зарплата в вакансиях увеличилась до 18 728 гривен. Высокая заработная плата фиксируется в сфере «Информация и телекоммуникации», где она за год выросла с 30 829 грн в месяц до 37 946 грн. Меньше всего платят работникам в категории «Временное размещение» — рост с 9 367 грн до 12 300 грн.
Исследование ЕБА показывает, что 74% украинских работодателей испытывают дефицит кадров — это на 19% больше, чем осенью 2023 года. Также 41% респондентов написали, что их компания не планирует возвращать работников в офис в ближайшее время.
Кстати, Finance.ua пообщался с Председателем правления Фонда развития предпринимательства Андреем Гапоном. Он рассказал нам о ситуации с кредитованием предпринимателей и о преимуществах и возможностях государственной программы «Доступный факторинг»:
Как государство намерено поддержать бизнес. Или подробнее о программе Доступный факторинг 🔍
Модель мгновенных платежей. Мгновенные платежи в Украине будут запущены через год, но еще в конце 2023 года НБУ внедрил тестовый стенд для тестирования мгновенных платежей. В рамках дорожной карты введения мгновенных платежей в Украине уже завершено выполнение двух этапов.
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