Свободная торговля с Турцией: Кабмин поддержал ратификацию соглашения, к которому Украина шла 15 лет — Finance.ua

Свободная торговля с Турцией: Кабмин поддержал ратификацию соглашения, к которому Украина шла 15 лет Сегодня 20:22 — Казна и Политика

Свободная торговля с Турцией: Кабмин поддержал ратификацию соглашения, к которому Украина шла 15 лет

Кабинет Министров одобрил законопроект о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турецкой Республикой.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

«Сегодняшнее решение создает основания для завершения внутригосударственных процедур по вступлению в силу настоящего Соглашения. Следующий шаг — законопроект будет направлен на ратификацию Верховной Радой Украины», — говорится в сообщении.

Соглашение создает дополнительные возможности для развития торговых связей благодаря преференциальным условиям доступа к рынкам товаров и услуг обеих стран, обеспечению большей прозрачности в вопросах регулирования, снижению операционных расходов бизнеса через устранение барьеров в торговле и, в итоге, повышению эффективности развития национальных экономик.

«Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турецкой Республикой откроет новые возможности для беспошлинной или частично беспошлинной торговли между нашими странами, в частности упростит логистику, ведь это важное условие для работы украинского бизнеса во время войны, а также будет способствовать привлечению взаимных инвестиций», — прокомментировала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Соглашение предусматривает, в частности, отмену Турцией ввозных пошлин на около 93,4% промышленных товаров и 7,6% сельскохозяйственных товаров. По окончании действия переходных периодов 3−7 лет Турцией будут отменены ввозные пошлины еще для 1,5% промышленных товаров и 28,5% сельскохозяйственных товаров.

Украина со своей стороны отменит ввозные пошлины на около 56% промышленных товаров и 11,5% сельскохозяйственных товаров. После окончания действия переходных периодов (2−5 лет для промышленных товаров, 2−10 лет для сельскохозяйственных товаров) Украиной будут отменены ввозные пошлины еще для 43,2% промышленных товаров и 53,7% сельскохозяйственных товаров.

В целом, положения Соглашения охватывают торговлю товарами и услугами, применение положений Конвенции Пан-Евро-Мед для определения происхождения товаров, права интеллектуальной собственности, применения санитарных и фитосанитарных мер, отмены технических барьеров в торговле, е-коммерцию, таможенное сотрудничество, коммерческое присутствие предприятий, а также применение защитных мер.

В дальнейшем законопроект будет направлен на ратификацию Верховной Радой Украины. После ратификации парламентами стран Соглашение вступит в силу через 2 месяца после получения подтверждения завершения внутригосударственных процедур последней из сторон.

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Напомним, в феврале 2022 года Украина и Турция договорились о свободной торговле. Переговоры о подписании Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией шли 15 лет — с 2006 года. Документ подписали 3 февраля в ходе официального визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли Турции Мехмет Муш.

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