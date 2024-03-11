Украина и Турция подписали соглашение об электронном обмене данными между таможенными службами — Finance.ua

Украина и Турция подписали соглашение об электронном обмене данными между таможенными службами
В Стамбуле в рамках встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было подписано Соглашение между правительством Украины и правительством Турции о создании системы электронного обмена предварительной информацией о перемещаемых между сторонами товарах и транспортных средствах.
«Согласно документу, информационный обмен будет осуществляться между Государственной таможенной службой Украины и Министерством торговли Турции. На основании соглашения будет создана система электронного обмена предварительной информацией, с помощью которой будет производиться обмен заранее определенным набором данных в электронной форме», — сообщает пресс-служба президента Украины.
Информация, полученная таможенными органами сторон, будет способствовать ускорению движения товаров и транспортных средств через границы обоих государств, а также противодействию таможенным правонарушениям.
Со стороны Украины договор подписал министр обороны Рустем Умеров, со стороны Турции — министр торговли Омер Болат.
Напомним, за период с середины января до конца прошлого года количество украинцев, находившихся в Турции на основании вида на жительство, уменьшилось на более чем 10 тысяч.
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