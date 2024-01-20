Із Туреччини за рік виїхали понад 10 тисяч українців — Finance.ua

Із Туреччини за рік виїхали понад 10 тисяч українців Сьогодні 22:25 — Світ

Із Туреччини за рік виїхали понад 10 тисяч українців

За період від середини січня до кінця минулого року кількість українців, які перебували в Туреччині на основі дозволу на проживання, зменшилася на більш ніж 10 тисяч.

Про це йдеться у підсумках за минулий рік директорату з питань міграції МВС Туреччини.

«За період з 19 січня до 31 грудня 2023 року кількість громадян України зменшилася із 47 236 до 36 982 осіб», — повідомили в міграційній службі.

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Таким чином, майже за рік кількість громадян України, які перебували в Туреччині на основі дозволів на проживання (не відноситься до статусу міжнародного захисту), зменшилася на 10 254 людини.

Загальна кількість іноземців із посвідкою проживання у Туреччині зменшилася на 247 тис. 62 і досягла 1 млн 107 тис. 32 особи.

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Українці входять в топ-10 (останнє, 10-те місце) громадян іноземного походження, що мають дозвіл на проживання в Туреччині. На першому місці - громадяни Туркменістану (109 039), другому — росії (100 847), третьому — Іраку (91 177), далі - Сирії, Ірану, Азербайджану, Узбекистану, Казахстану, Афганістану та України.

Більше половини (556 578) іноземців були зареєстровані в Стамбулі. Наступними за найбільшою кількістю іноземного населення стали Анталія (117 052), Анкара (70 098), Бурса (51 537), Мерсін (43 944), Ізмір (25 576), Мугла (20 453).

Укрінформ За матеріалами:

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