Турция запустила визу цифровых кочевников, в частности из Украины: как подать заявку и каковы требования — Finance.ua

Турция запустила визу цифровых кочевников, в частности из Украины: как подать заявку и каковы требования Сегодня 09:18 — Личные финансы

Турция запустила визу цифровых кочевников, в частности из Украины: как подать заявку и каковы требования

Турция запускает визы для digital nomads. Программа доступна гражданам США, Канады и большинству европейских стран (включая Украину), сообщает tripmydream.

Среди обязательных требований — быть в возрасте от 21 до 55 лет, работать удаленно и получать минимум $3000 в месяц.

Подать заявку на визу digital nomad можно на платформе предварительной подачи Digital Nomad GoTürkiye

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Если необходимые для регистрации документы в порядке, пользователь получит ID цифрового кочевника. С ним можно идти в посольство и подаваться на визу.

Как подать

Для того чтобы подать заявку на получение идентификационного сертификата цифрового кочевника, сначала необходимо зарегистрироваться на платформе. Затем получите доступ к своей учетной записи, чтобы загрузить сканированные версии следующих документов:

проездной документ/паспорт, действительный не менее 6 месяцев с даты прибытия в Турцию;

диплом или документ об образовании, подтверждающий, что вы являетесь выпускником университета;

документ, подтверждающий, что заявитель работает в сфере Digital Nomad: контракт, если заявитель работает в компании (кроме компаний, расположенных в Турции; если заявитель самозанят, бизнес-контракт между заявителем и компанией (за исключением компаний, расположенных в Турции);

биометрическая фотография;

документ, подтверждающий, что заявитель имеет ежемесячный доход в размере $3000 или $36 000 в год.

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Срок действия такой визы в Турции пока неизвестен, вероятно, его будут рассматривать в зависимости от каждого частного случая.

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