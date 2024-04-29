Турция запустила визу цифровых кочевников, в частности из Украины: как подать заявку и каковы требования — Finance.ua
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Турция запустила визу цифровых кочевников, в частности из Украины: как подать заявку и каковы требования

Личные финансы
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Турция запустила визу цифровых кочевников, в частности из Украины: как подать заявку и каковы требования
Турция запустила визу цифровых кочевников, в частности из Украины: как подать заявку и каковы требования
Турция запускает визы для digital nomads. Программа доступна гражданам США, Канады и большинству европейских стран (включая Украину), сообщает tripmydream.
Среди обязательных требований — быть в возрасте от 21 до 55 лет, работать удаленно и получать минимум $3000 в месяц.
Подать заявку на визу digital nomad можно на платформе предварительной подачи Digital Nomad GoTürkiye.
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Если необходимые для регистрации документы в порядке, пользователь получит ID цифрового кочевника. С ним можно идти в посольство и подаваться на визу.

Как подать

Турция запустила визу цифровых кочевников, в частности из Украины: как подать заявку и каковы требования
Для того чтобы подать заявку на получение идентификационного сертификата цифрового кочевника, сначала необходимо зарегистрироваться на платформе. Затем получите доступ к своей учетной записи, чтобы загрузить сканированные версии следующих документов:
  • проездной документ/паспорт, действительный не менее 6 месяцев с даты прибытия в Турцию;
  • диплом или документ об образовании, подтверждающий, что вы являетесь выпускником университета;
  • документ, подтверждающий, что заявитель работает в сфере Digital Nomad: контракт, если заявитель работает в компании (кроме компаний, расположенных в Турции; если заявитель самозанят, бизнес-контракт между заявителем и компанией (за исключением компаний, расположенных в Турции);
  • биометрическая фотография;
  • документ, подтверждающий, что заявитель имеет ежемесячный доход в размере $3000 или $36 000 в год.
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Срок действия такой визы в Турции пока неизвестен, вероятно, его будут рассматривать в зависимости от каждого частного случая.

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По материалам:
dev.ua
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