В Европе назвали лучшие страны для удаленной работы (инфографика) — Finance.ua

В Европе назвали лучшие страны для удаленной работы (инфографика) Сегодня 16:18 — Личные финансы

В Европе назвали лучшие страны для удаленной работы (инфографика)

Новое исследование выявило 10 лучших европейских стран для дистанционных работников, пишет uamedia.eu.

Эксперты сравнили такие характеристики, как стоимость жизни, скорость интернета, количество людей, которые уже ведут удаленную работу, а также условия выдачи визы «цифровым кочевникам» в разных европейских странах, чтобы определить лучшие места для переезда людей, занятых дистанционной работой.

В ходе сравнения выяснилось, что лучшей страной для удаленных работников с рейтингом 7,79 стала Норвегия. За ней следуют Германия и Венгрия с рейтингом 7,22 и 7,10 соответственно.

Норвегию также назвали европейской страной с самым высоким процентом населения, которое ежедневно работает дома — 10,94%. Среднеевропейский показатель составляет 4,78%.

Дания была признана страной с самым быстрым Интернетом со скоростью загрузки 204 Мбит/с. На втором и третьем местах — Румыния и Испания со скоростью загрузки 180 Мбит/с и 178 Мбит/с соответственно.

Страной с самой низкой стоимостью жизни в Европе является Сербия, в то время как у Норвегии этот показатель самый высокий.

По всему миру 42 страны предлагают цифровые визы кочевников, 15 из которых находятся в Европе.

Справка Finance.ua:

важным трендом прошлого года, который, скорее всего, сохранится и в 2023 году, стала популярность удаленного и гибридного формата труда, а также поиск работы на фрилансе. В нынешних условиях для многих сотрудников такой формат очень удобен, а дополнительный источник дохода, которым является фриланс, приобретает ценность;

это популярное решение среди тестировщиков программного обеспечения, копирайтеров/переводчиков и других специалистов по работе с текстами, маркетологов и SMM-специалистов, программистов, операторов call-центров и специалистов отделов поддержки клиентов, веб-дизайнеров и т. д.

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