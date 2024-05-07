Космическая компания Возняка Privateer покупает Orbital Insight и привлекает $56,5 млн — Finance.ua

Космическая компания Возняка Privateer покупает Orbital Insight и привлекает $56,5 млн Сегодня 19:32 — Фондовый рынок

Космическая компания Возняка Privateer покупает Orbital Insight и привлекает $56,5 млн

Стартап соучредителя Apple Стива Возняка, компания Privateer, привлекла $56,5 млн и приобрела аналитическую фирму Orbital Insight. Это слияние добавит картографические и аналитические услуги к предложениям Privateer по космическим данным.

Об этом сообщает Reuters.

Платформа наблюдения за Землей TerraScope компании Orbital, предназначенная для обширной поисковой системы, основанной на недавно полученных спутниковых снимках других компаний, будет объединена с программным обеспечением Privateer для отслеживания спутников.

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По словам генерального директора Privateer Алекса Филдинга (Alex Fielding), новое финансирование позволило Privateer заключить сделку по покупке Orbital Insight. Филдинг отказался сообщить стоимость объединенной компании или цену Orbital Insight.

По словам Филдинга, приобретение Privateer расширит его предложения после того, как перспективы получения прибыли на рынке космической ситуационной осведомленности (SSA) оказались ограниченными. SSA — это новая отрасль космической промышленности, похожая на управление воздушным движением, но для спутников в космосе. Такие услуги считаются крайне важными для спутниковой навигации, поскольку не существует международных норм, позволяющих контролировать растущий объем космического трафика.

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Privateer предлагает свои услуги SSA компаниям, занимающимся спутниковой съемкой, чтобы помочь им определять цели на Земле и маневрировать своими спутниками вокруг космического мусора, в обмен на огромное количество спутниковых снимков, которые заказывают их клиенты и которые могут стать картографическим и разведывательным сервисом, который работает практически в режиме реального времени. Эти снимки будут поступать на новую платформу, которую Филдинг рассчитывает выпустить в открытый доступ в ближайшие полгода.

«Если вы сделаете снимок один раз, вы сможете продать его миллион раз за долю цены приобретения», — сказал Филдинг, имея в виду компании, занимающиеся спутниковой съемкой, с которыми Privateer работает над интеграцией своих данных.

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