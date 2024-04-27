Honda инвестирует миллиарды в строительство в Канаде заводов электрокаров — Finance.ua

Honda инвестирует миллиарды в строительство в Канаде заводов электрокаров Сегодня 05:08 — Фондовый рынок

Honda инвестирует миллиарды в строительство в Канаде заводов электрокаров, Фото: sustainabilitymag.com

Японский автопроизводитель Honda Motor планирует построить в Канаде три завода и реализовать масштабный проект по созданию полного цикла производства электромобилей с общим объемом инвестиций около $11 миллиардов.

Об этом сообщает Kyodo.

В планах компании за четыре года построить рядом с ее предприятием вблизи Торонто новый завод по производству электромобилей и два новых, на которых будут выпускаться основные компоненты аккумуляторов к электрокарам.

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Японская компания уже проводит переговоры с канадскими властями относительно субсидий для новых предприятий.

Предполагается, что Honda обеспечит от 60% до 70% необходимого финансирования, а остальные средства инвестируют ее компании-партнеры в этом проекте, японская Asahi Kasei и южнокорейская Posco Future.

Ожидается, что новый автозавод в Канаде заработает в 2028 году и будет ежегодно производить до 240 000 автомобилей.

Присутствовавший на церемонии старта проекта премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что Honda создает историю канадского автомобилестроения и вместе с правительством страны инвестирует в создание первого в Канаде полного цикла изготовления электромобилей.

Трюдо назвал план Honda крупнейшей автомобильной инвестицией в истории Канады и заявил, что реализация этого проекта поможет создать более 1000 рабочих мест в стране.

Ожидается, что новые заводы помогут Honda достичь своей цели увеличения до 2030 года продаж в регионе электромобилей и авто на водородных топливных элементах до 40% и их роста до 100% и полной замены автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до 2040 года.

Сейчас Honda переоборудовает свой завод в Соединенных Штатах в Огайо, чтобы с 2025 года производить полностью электрические транспортные средства.

Укрінформ По материалам:

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