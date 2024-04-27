Honda инвестирует миллиарды в строительство в Канаде заводов электрокаров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Honda инвестирует миллиарды в строительство в Канаде заводов электрокаров

Фондовый рынок
13
Honda инвестирует миллиарды в строительство в Канаде заводов электрокаров
Honda инвестирует миллиарды в строительство в Канаде заводов электрокаров, Фото: sustainabilitymag.com
Японский автопроизводитель Honda Motor планирует построить в Канаде три завода и реализовать масштабный проект по созданию полного цикла производства электромобилей с общим объемом инвестиций около $11 миллиардов.
Об этом сообщает Kyodo.
В планах компании за четыре года построить рядом с ее предприятием вблизи Торонто новый завод по производству электромобилей и два новых, на которых будут выпускаться основные компоненты аккумуляторов к электрокарам.
Читайте также
Японская компания уже проводит переговоры с канадскими властями относительно субсидий для новых предприятий.
Предполагается, что Honda обеспечит от 60% до 70% необходимого финансирования, а остальные средства инвестируют ее компании-партнеры в этом проекте, японская Asahi Kasei и южнокорейская Posco Future.
Ожидается, что новый автозавод в Канаде заработает в 2028 году и будет ежегодно производить до 240 000 автомобилей.
Присутствовавший на церемонии старта проекта премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что Honda создает историю канадского автомобилестроения и вместе с правительством страны инвестирует в создание первого в Канаде полного цикла изготовления электромобилей.
Читайте также
Трюдо назвал план Honda крупнейшей автомобильной инвестицией в истории Канады и заявил, что реализация этого проекта поможет создать более 1000 рабочих мест в стране.
Ожидается, что новые заводы помогут Honda достичь своей цели увеличения до 2030 года продаж в регионе электромобилей и авто на водородных топливных элементах до 40% и их роста до 100% и полной замены автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до 2040 года.
Сейчас Honda переоборудовает свой завод в Соединенных Штатах в Огайо, чтобы с 2025 года производить полностью электрические транспортные средства.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.