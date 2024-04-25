Google инвестирует $640 миллионов в новый центр обработки данных в Нидерландах — Finance.ua

Google инвестирует $640 миллионов в новый центр обработки данных в Нидерландах
Технологический гигант Google инвестирует 600 млн евро (свыше 640 миллионов долларов США) в новый центр обработки данных в Гронингене в Нидерландах.
Об этом сообщает Reuters.
Новые инвестиции обеспечат создание 125 новых рабочих мест.
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С 2014 года Google инвестировала более 3,8 млрд евро в центры обработки данных и соответствующую цифровую инфраструктуру в Нидерландах.
В компании заявили, что при строительстве нового дата-центра приоритет будут отдавать устойчивости и положительному влиянию на местное общество.
Напомним, американская технологическая компания Oracle инвестирует более 8 млрд долларов в Японии в течение следующих 10 лет, чтобы удовлетворить растущий спрос на ІТ-услуги.
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