Google инвестирует $640 миллионов в новый центр обработки данных в Нидерландах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Google инвестирует $640 миллионов в новый центр обработки данных в Нидерландах

Фондовый рынок
10
Google инвестирует $640 миллионов в новый центр обработки данных в Нидерландах
Google инвестирует $640 миллионов в новый центр обработки данных в Нидерландах
Технологический гигант Google инвестирует 600 млн евро (свыше 640 миллионов долларов США) в новый центр обработки данных в Гронингене в Нидерландах.
Об этом сообщает Reuters.
Новые инвестиции обеспечат создание 125 новых рабочих мест.
Читайте также
С 2014 года Google инвестировала более 3,8 млрд евро в центры обработки данных и соответствующую цифровую инфраструктуру в Нидерландах.
В компании заявили, что при строительстве нового дата-центра приоритет будут отдавать устойчивости и положительному влиянию на местное общество.
Напомним, американская технологическая компания Oracle инвестирует более 8 млрд долларов в Японии в течение следующих 10 лет, чтобы удовлетворить растущий спрос на ІТ-услуги.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.