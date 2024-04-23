«Нафтогаз» заинтересован инвестировать в развитие «зеленой» энергетики — Finance.ua

«Нафтогаз» заинтересован инвестировать в развитие «зеленой» энергетики Сегодня 18:33 — Фондовый рынок

Группа «Нафтогаз» планирует рассмотреть увеличение инвестиций в развитие сектора возобновляемой энергетики.

Об этом сообщил глава правления компании Алексей Чернышов в кулуарах первого украинского форума по биометану.

«Группа Нафтогаз видит свое будущее как современная энергетическая компания, где есть место добычи нефти и газа, а также производство „зеленой“ энергии из ветра, солнца и биометана. Поэтому мы очень серьезно смотрим на это направление, планируем рассмотреть возможность увеличить инвестиции», — отметил Чернышов.

Он сказал, что бизнес в биометановой отрасли построен на значительной роли государства в поддержке этого направления. В частности, в Евросоюзе действуют программы финансовой поддержки производства биометана.

Чернышов также подчеркнул, что развитие производства биометана требует значительного объема инвестиций. В то же время комбинация агропроизводства и мощной газовой инфраструктуры делают Украину «эксклюзивным игроком на рынке биометана именно Европейского союза», добавил глава Нафтогаза.

В свою очередь в Госэнергоэффективности сообщили, что работают над разработкой реестра биометана, до внедрения которого экспортеры смогут поставлять биометан в Европу в соответствии с данными Оператора ГТС.

«До конца 2023 года мы должны были финализировать реестр в соответствии с требованиями законодательства. К сожалению, система не была финализирована и нам нужно продолжать эту работу. Мы ведем переговоры с партнерами по энергосообществу», — отметила глава агентства Анна Замазеева.

Кроме того, Госэнергоэффективности подало запрос в министерство цифровой трансформации относительно включения реестра биометана в Национальную программу информатизации 2024 года.

Замазеева напомнила о внедрении механизма СВАМ, в рамках которого для проверки и подтверждения потребления биометана будет использоваться реестр биометана. Кроме того, формирование этого реестра и его синхронизация с базами данных Евросоюза — требование украинского законодательства.

Как UAprom.info сообщал ранее, помощник государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Паетт во время обращения к участникам первого украинского форума по биометану подчеркнул, что развитие биометановых электростанций поможет сделать энергосистему Украины более гибкой.

Укрінформ По материалам:

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