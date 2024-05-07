Евродепутаты требуют приостановить статус кандидата в ЕС для Грузии — Finance.ua

Евродепутаты требуют приостановить статус кандидата в ЕС для Грузии Сегодня 20:34

Более 30 евродепутатов написали письмо главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю с требованием приостановить статус кандидата для Грузии в связи с законом об иноагентах.

Об этом сообщает Civil.ge.

«Продолжающееся недемократическое поведение грузинских властей, в частности его агрессивность в продвижении „российского“ закона об иностранных агентах, подавление и применение силы против мирных демонстрантов, перешло все пределы», — говорится в письме.

При этом отмечается, что такое поведение еще больше усилило напряженность и поляризацию в грузинской политике и обществе. Это идет вразрез с теми 9 шагами, которые грузинское правительство взяло на себя, когда стране был предоставлен статус кандидата в члены ЕС, и это поведение не может больше игнорироваться Европейским союзом.

«Мы призываем вас занять твердую позицию и принять следующие меры, которые станут четким сигналом для грузинских властей», — говорится в письме.

Евродепутаты отметили, что поведение грузинских властей и ведущей партии «Грузинская мечта» противоречит обязательствам страны-кандидата в члены ЕС.

«Поэтому статус кандидата должен быть приостановлен без дальнейшего прогресса в процессе вступления в ЕС», — говорится в документе.

Помимо этого подписанты письма призывают:

пересмотреть финансирование ЕС государственного бюджета и правительственных программ;

немедленно провести промежуточную оценку прогресса Грузии в выполнении девяти шагов, изложенных в рекомендации Еврокомиссии.

Среди авторов письма Пятрас Ауштрявичюс (Литва), Виола фон Крамон-Таубадель (Германия), Ги Вергофстадт (Бельгия), Сандра Калниете (Латвия) и еще 27 евродепутатов.

Предыстория

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» недавно начала обсуждать в парламенте законопроект об «иностранных агентах». Законопроект предполагает влияние властей на компании, получающие иностранное финансирование, что противоречит демократическим принципам.

Подобный законопроект уже был принят в авторитарном государстве россии.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые протесты и силы безопасности попытались разогнать демонстрантов.

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