Евродепутаты требуют приостановить статус кандидата в ЕС для Грузии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Евродепутаты требуют приостановить статус кандидата в ЕС для Грузии

35
Более 30 евродепутатов написали письмо главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю с требованием приостановить статус кандидата для Грузии в связи с законом об иноагентах.
Об этом сообщает Civil.ge.
«Продолжающееся недемократическое поведение грузинских властей, в частности его агрессивность в продвижении „российского“ закона об иностранных агентах, подавление и применение силы против мирных демонстрантов, перешло все пределы», — говорится в письме.
При этом отмечается, что такое поведение еще больше усилило напряженность и поляризацию в грузинской политике и обществе. Это идет вразрез с теми 9 шагами, которые грузинское правительство взяло на себя, когда стране был предоставлен статус кандидата в члены ЕС, и это поведение не может больше игнорироваться Европейским союзом.
«Мы призываем вас занять твердую позицию и принять следующие меры, которые станут четким сигналом для грузинских властей», — говорится в письме.
Евродепутаты отметили, что поведение грузинских властей и ведущей партии «Грузинская мечта» противоречит обязательствам страны-кандидата в члены ЕС.
«Поэтому статус кандидата должен быть приостановлен без дальнейшего прогресса в процессе вступления в ЕС», — говорится в документе.
Помимо этого подписанты письма призывают:
  • пересмотреть финансирование ЕС государственного бюджета и правительственных программ;
  • немедленно провести промежуточную оценку прогресса Грузии в выполнении девяти шагов, изложенных в рекомендации Еврокомиссии.
Среди авторов письма Пятрас Ауштрявичюс (Литва), Виола фон Крамон-Таубадель (Германия), Ги Вергофстадт (Бельгия), Сандра Калниете (Латвия) и еще 27 евродепутатов.

Предыстория

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» недавно начала обсуждать в парламенте законопроект об «иностранных агентах». Законопроект предполагает влияние властей на компании, получающие иностранное финансирование, что противоречит демократическим принципам.
Подобный законопроект уже был принят в авторитарном государстве россии.
1 мая парламент Грузии принял во втором чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые протесты и силы безопасности попытались разогнать демонстрантов.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.