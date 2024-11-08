День финансов: средства для поддержки Украины, восстановление экономики, дефицит кадров — Finance.ua

День финансов: средства для поддержки Украины, восстановление экономики, дефицит кадров Сегодня 17:35

В пятницу, 8 ноября, Finance.ua рассмотрел, как ИИ влияет на рынок труда в Украине, какие изменения уже произошли, какие вызовы стоят перед работниками и что думают украинцы об ИИ. Об этом говорится в новой статье:

Бизнес ожидает сохранения дефицита кадров. В ІІІ квартале 2024 года состояние рынка труда оставалось сложным. Спрос на В ІІІ квартале 2024 года состояние рынка труда оставалось сложным. Спрос на работников , измеряемый количеством вакансий на сайтах поиска работы, продолжил расти благодаря дальнейшему восстановлению экономической активности.

При этом в Фонде соцстраха было названо количество официально безработных украинцев.

Реальная зарплата украинцев превысит довоенный уровень. По-прежнему дефицит кадров на рынке труда подпитывает рост заработных плат. В частности, во ІІ квартале 2024 года в среднем реальные заработные платы увеличились на 17.6% г/г, номинальные — на 22.1% г/г. Об этом По-прежнему дефицит кадров на рынке труда подпитывает рост заработных плат. В частности, во ІІ квартале 2024 года в среднем реальные заработные платы увеличились на 17.6% г/г, номинальные — на 22.1% г/г. Об этом свидетельствует Инфляционный отчет Национального банка.

Смена профессии — реальный шаг к улучшению качества жизни. Более 64% респондентов готовы освоить новую специальность, чтобы остаться конкурентоспособными на рынке труда. Об этом Более 64% респондентов готовы освоить новую специальность, чтобы остаться конкурентоспособными на рынке труда. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Gradus Research для Киевского международного экономического форума (КМЭФ).

Экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. Учитывая более высокий урожай и Учитывая более высокий урожай и более быструю уборку ранних зерновых культур, меньший дефицит электроэнергии и более существенную адаптацию предприятий к ее отключениям, НБУ улучшил оценку роста реального ВВП в ІІІ квартале 2024 года с 3,1% до 4,0%.

Повышение налогов. Украине необходимо было повысить налоги, поскольку за время полномасштабной войны возросло количество граждан, привлеченных к обороне. Все средства, Украине необходимо было повысить налоги, поскольку за время полномасштабной войны возросло количество граждан, привлеченных к обороне. Все средства, вырученные с налогов, пойдут на финансирование сектора обороны.

Какие электромобили украинцы покупали больше всего в октябре. По итогам По итогам аналитики Укравтопрома, в октябре украинский автопарк пополнили 4277 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к прошлому году октябрьский спрос на электромобили уменьшился на 5%.

Средства для поддержки Украины. В Минобороны США заявили, что до конца президентского срока Джо Байдена намерены использовать все остаточные средства для программ по поддержке Украины. Об этом сказала на В Минобороны США заявили, что до конца президентского срока Джо Байдена намерены использовать все остаточные средства для программ по поддержке Украины. Об этом сказала на брифинге заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Германия предоставит Украине обещанную финансовую помощь, несмотря на распад коалиции.

Также ЕС изучает возможность увеличения помощи Украине, если Трамп откажется от нее.

Подробнее о влиянии Трампа на мировую экономику говорим с инвестиционным банкиром, заместителем директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергеем Фурсой в новостях:

Ущерб Украины из-за агрессии рф. Ущерб, который Украина понесла в результате российской агрессии, составил около 800 миллиардов долларов. Такую цифру Владимир Зеленский Ущерб, который Украина понесла в результате российской агрессии, составил около 800 миллиардов долларов. Такую цифру Владимир Зеленский назвал во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

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