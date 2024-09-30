День финансов: спад ажиотажа на валютном рынке, новая функция monobank, дефицит кадров — Finance.ua

День финансов: спад ажиотажа на валютном рынке, новая функция monobank, дефицит кадров Сегодня 17:35

В понедельник, 30 сентября, речь шла о следующем:

В НБУ объяснили, почему спал ажиотаж на валютном рынке. Валютные и вербальные интервенции НБУ в июле-августе успокоили ситуацию на валютном рынке и способствовали Валютные и вербальные интервенции НБУ в июле-августе успокоили ситуацию на валютном рынке и способствовали уменьшению колебаний обменного курса гривны.

В то же время в НБУ не видят оснований для снижения учетной ставки. А Глава НБУ объяснил, когда регулятор сможет перейти к снижению учетной ставки.

В monobank появилась новая функция. monobank запустил в своем приложении новую функцию, позволяющую оплачивать топливо на WOG непосредственно на колонке. Об этом monobank запустил в своем приложении новую функцию, позволяющую оплачивать топливо на WOG непосредственно на колонке. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский. Для быстрой оплаты топлива нужно потрясти телефоном, находясь в приложении, выбрать заправку WOG и подтвердить местонахождение.

Помощь ко Дню Защитников и Защитниц. По случаю Дня Защитников и Защитниц Украины по распоряжению Киевского городского головы Виталия Кличко По случаю Дня Защитников и Защитниц Украины по распоряжению Киевского городского головы Виталия Кличко одноразовую адресную материальную помощь выплатят киевлянам с инвалидностью в результате войны и участия в Революции Достоинства, членам семей отдельных категорий жителей.

В Армия+ добавили новую услугу. Приложение Армия+ получило обновление — функцию Приложение Армия+ получило обновление — функцию исправление данных о военной службе. При этом генерируется номер заявки, чтобы можно было уточнить статус обновления данных.

Возврат обязательного ЕСВ для ФЛП. Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассказал , что в парламенте будут обсуждать предложение правительства о том, чтобы вернуть обязательную уплату Единого социального взноса для физлиц — предпринимателей в 2025 году.

При этом Гетманцев высказался против печати гривны. Также он сказал, что у россии есть финансы на продолжение войны еще довольно долго.

Айтишники меняют специализации. 24% айтишников хотя бы раз за свою карьеру в ІТ меняли специализацию. В среднем один или два раза (среднее значение 1,5). Чем дольше работает 24% айтишников хотя бы раз за свою карьеру в ІТ меняли специализацию. В среднем один или два раза (среднее значение 1,5). Чем дольше работает специалист , тем более вероятно, что он сменит направление: если в первый год работы это касается только 3% специалистов, то среди работающих более 10 лет в ІТ таких уже 39%.

Дефицит кадров. Украина уже испытывает и т. д. ). Украина уже испытывает дефицит кадров, который будет углубляться из-за полномасштабной войны и вызванной ею миграции. Одним из решений, которое может стабилизировать ситуацию, является переквалификация различных социально-демографических групп (женщины, пожилые люди).

Кстати, Кабмин изменил порядок получения статуса критического предприятия и бронирования.

Как понять, что фирма фейковая. Стопроцентной гарантии, конечно, никогда не существует. Но в большинстве случаев можно выявить фейковую фирму с помощью достаточно простого поиска в открытых реестрах и элементарной наблюдательности. Finance.ua рассказывает об этом процессе в деталях в новой статье:

Земля в Украине. С момента открытия рынка земли в 2021 году земля в Украине подорожала с 39 тыс. грн/га до 46 тыс. грн/га в 2024 году, в последующие годы ее стоимость может вырасти примерно на 20%. Об этом в интервью Forbes Ukraine С момента открытия рынка земли в 2021 году земля в Украине подорожала с 39 тыс. грн/га до 46 тыс. грн/га в 2024 году, в последующие годы ее стоимость может вырасти примерно на 20%. Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

🥇 Кстати, Украина богата и наполнена выдающимися и интересными фактами и рекордами. Все эти замечательные достижения просто невозможно уместить на одной карте, но мы попытались что-то показать:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.