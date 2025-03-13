День финансов: снижение штрафов за нарушение мобилизации, Дія. City Invest, количество официальных «миллионеров» в Украине — Finance.ua
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День финансов: снижение штрафов за нарушение мобилизации, Дія. City Invest, количество официальных «миллионеров» в Украине

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Четверг, 13 марта. Международные партнеры активно предоставляют помощь Украине, а Рада послабляет наказание для нарушителей мобилизации.
$1,7 млрд от Канады. Украина получила первый транш от Канады в объеме 2,5 млрд канадских долларов (около 1,7 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 ERA. Механизм ERA предусматривает направление Украине кредитных средств, которые будут погашаться и обслуживаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских активов.
  • Со своей стороны Швеция выделит Украине более 1,4 млрд шведских крон (137,7 млн ​​долларов) на помощь в восстановлении и развитии, а также на удовлетворение неотложных гуманитарных потребностей.
  • Финляндия выделяет 28-й пакет военной помощи Украине, стоимость которого составляет около 200 млн евро.
  • Дания выделила 98 млн евро на закупку оборудования для усиления энергетической безопасности Украины.
Снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных. Верховная Рада внесла изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, касающихся мобилизации. Теперь 6 миллионов военнообязанных, которые до сих пор не уточнили свои данные, смогут сделать это и заплатить штраф 8500 гривен через «Резерв+».
  • Эксперты рассказали, на что нужно обращать внимание при вручении повестки в 2025 году и что будет, если от нее отказаться.
Дія.City Invest. В Украине стартовала разработка нового проекта «Дія.City Invest», который направлен на содействие созданию малых венчурных фондов для поддержки высокотехнологичных стартапов. Планируется разработать новое законодательство в партнерстве с НКЦБФР, которое позволит создавать венчурные инвестиционные фонды в Украине.
  • Отметим, что, несмотря на войну, банки продолжают развивать инвестиционные инструменты, адаптируясь к регуляторным ограничениям и потребностям клиентов.
Официальные «миллионеры». По данным ГНС, 3186 граждан в течение января-февраля уже отчитались о полученных в 2024 году доходах в размере более 1 млн грн. Наиболее активно декларировали свои доходы жители г. Киева, Львовской и Днепропетровской областей.
Лимиты на карточные переводы. С февраля 2025 года в Украине действуют лимиты на карточные переводы в размере 150 тысяч гривен в месяц для средств из неподтвержденных источников, а с 1 июня ограничения составят уже 100 тысяч гривен в месяц. Есть несколько важных рекомендаций, которые станут полезными клиентам и помогут им избежать неудобств, связанных с предстоящими карточными ограничениями
Какие гибриды выбирают украинцы. В феврале автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (324 ед.). Второй результат у Nissan Qashqai (76 ед.). Третий по популярности — Toyota Yaris Cross (62 ед.).
Представим себе ситуацию: вы пришли на место, где оставляли автомобиль, и не нашли его там. Что делать? Finance.ua в новом материале рассказывает о том, как поступить в этой ситуации и сделать все, чтобы ваша «ласточка» к вам вернулась:

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Аренда жилья дорожает. Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в феврале 2025 года составила 7326 гривен. С начала года цены выросли на 1,5%. На первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область — 11 769 гривен. Самые низкие цены в Херсонской области — 3 118 гривен.
  • В 2025 году рынок недвижимости в Украине кардинально меняется. Эксперты выделили несколько ключевых стратегий, которые помогут заработать на недвижимости в Украине.
  • Как свидетельствуют результаты исследования Deloitte Ukraine, украинцы реже делают покупки, но тратят больше на отдельные категории товаров. Украинцы сократили свои расходы по всем категориям — от 36% до 72% в зависимости от товара.
Новая категория в Реестре ущерба. Лица, пострадавшие от пропажи без вести близкого члена семьи в результате полномасштабного вторжения россии в Украину, теперь могут подавать заявления для возмещения по новой категории. Открытие этой категории позволит тем, кто пережил неопределенность относительно судьбы своих близких, обратиться за компенсацией за моральные страдания и душевную боль.
По материалам:
Finance.ua
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