День финансов: санкции против россии, ставки по кредитам и депозитам, дефицит кадров на рынке труда — Finance.ua

День финансов: санкции против россии, ставки по кредитам и депозитам, дефицит кадров на рынке труда Сегодня 17:45

В среду, 14 мая, поведаем новые детали об Инвестиционном фонде восстановления Украины и США и шагах Украины на пути к вступлению в ЕС.

Запуск Американо-украинского фонда восстановления

Украина завершила все необходимые внутренние процедуры по запуску Американско-украинского фонда восстановления. Соглашение предусматривает совместное с США управление и инвестирование. В соглашении нет положений о долге и есть обязательство инвестировать исключительно в Украину.

В Инвестиционном фонде восстановления с США есть механизм, который позволяет учесть новую военную помощь Америки как вклад в Фонд.

В Фонде будет сбалансированная система управления с равным представительством украинской и американской сторон. Критические решения будут приниматься только единогласно.

Санкции ЕС против россии

Послы Европейского Союза одобрили 17-й пакет санкций против россии. Санкции охватывают, в частности, «теневой флот» россии — под ограничения попали почти 200 судов, включая нефтяные танкеры.

Со своей стороны США рассматривают возможность введения вторичных санкций против россии. По словам Дональда Трампа, позиция путина относительно завершения войны ему станет понятна «через несколько дней».

Дорожные карты для вступления Украины в ЕС

Украинское правительство утвердило Дорожные карты, необходимые для открытия первого кластера в предвступительных переговорах Украины и Европейского Союза. Дорожные карты касаются сферы верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов.

Ставки по кредитам и депозитам

Банки Украины в апреле 2025 года сохранили высокие ставки по кредитам для населения. Ставки по депозитам остаются значительно ниже инфляции. Так, в апреле средние процентные ставки по новым кредитам составили 35,7% годовых. Средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения в апреле 2025 составили 10,6% годовых.

Дефицит кадров на рынке труда

Как сообщает Национальный банк, бизнес активно ищет новых работников и открывает новые вакансии. Дефицит кадров остается основным фактором, сдерживающим их деятельность. Дефицит кадров также побуждает предприятия и далее повышать зарплаты, потому что конкуренция за квалифицированных работников весьма жесткая.

Нардеп Даниил Гетманцев раскритиковал миллионные зарплаты госслужащих, несмотря на отсутствие результатов их работы. По его мнению, для чиновников и госслужащих необходимо установить KPI и проводить прозрачную честную оценку эффективности работы.

Согласно данным от руководителя маркетинговой аналитики robota.ua Ивана Ромашова, в 9% случаев студентам предлагают первую работу в IT. Впереди «Водители и курьеры» (17%) и «Ритейл» (16%), за которыми следуют «Продажи» (12%) и HoReCa (11%).

В то же время Укроборонпром предлагает украинцам, находящимся за границей, работу в Украине. Общество запустило программу «Возвращение украинцев», которая дает вынужденным переселенцам возможность получить престижную и стабильную работу на Родине, иметь социальную защиту, а также перспективы для развития и роста.

Украинцы доверяют цифровым платежам

Согласно данным исследования Visa, 65% украинских респондентов признают, что остаются уязвимыми к мошенническим сообщениям. Цифровые платежи стали нормой для украинских потребителей. 95% украинских потребителей используют цифровые методы оплаты.

💳 В последние годы количество онлайн-мошенничеств существенно возросло. Около 70% из них происходит с привлечением дропов. В новой статье рассказываем, кто такие дропы, об особенностях схем с привлечением дропов, и какие меры предпринимает регулятор для борьбы с отмыванием средств. Детальнее по ссылке:

🎬 А в новом видео на нашем YouTube-канале рассмотрим новейшие виды телефонного мошенничества и способы, как себя уберечь от мошенников:

Бизнес женщин

Женщины в Украине все активнее занимают ключевые позиции в экономике: 60% всех вновь созданных ФЛП в 2024 году были открыты именно женщинами — это впервые за всю историю. Кроме того, в каждой третьей компании в стране на руководящей должности работает женщина.

Восстановление IT-сектора Украины

Несмотря на войну, ІТ-сектор Украины стабилизировался . Основу рынка составляют программирование, консалтинг и обработка данных. Средняя зарплата — $2500, экспорт — $6,5 млрд в год. В последние три года ІТ-сектор стабильно дает около 3% валовой добавленной стоимости украинской экономики.

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