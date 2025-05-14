Уряд затвердив Дорожні карти, потрібні для відкриття першого кластера в переговорах про вступ України в ЄС — Finance.ua
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Уряд затвердив Дорожні карти, потрібні для відкриття першого кластера в переговорах про вступ України в ЄС

Казна та Політика
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Уряд затвердив Дорожні карти, потрібні для відкриття першого кластера в переговорах про вступ України в ЄС
Уряд затвердив Дорожні карти, потрібні для відкриття першого кластера в переговорах про вступ України в ЄС
У середу, 14 травня, український уряд затвердив Дорожні карти, які потрібні для відкриття першого кластера в передвступних переговорах України та Європейського Союзу.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Як зазначається, Дорожні карти стосуються сфери верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій.
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За словами Шмигаля, вони цілком відповідають міжнародним зобов’язанням України, її стратегічним та програмним документам.
Також уряд схвалив переговорну позицію за першим кластером перемовин «Основи процесу вступу до ЄС».
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«Робимо важливі кроки до членства в Євросоюзі. Наші цілі незмінні: цього року відкрити перемовини за усіма шістьма переговорними кластерами, а після завершення війни стати невід’ємною частиною єдиної Європи», — наголосив прем’єр.
Нагадаємо, у Єврокомісії вважають реальною перспективу вступу України та Молдови в ЄС до 2030 року. Зміни у світі надали процесу розширення ЄС геополітичну вагу і відкрили нові можливості для України і Молдови, входження яких до ЄС до 2030 року — реальна перспектива, заявила раніше єврокомісарка з розширення Марта Кос.
За матеріалами:
Espreso.tv
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