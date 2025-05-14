60% нових ФОПів у 2024 році відкрили жінки — заступниця міністра економіки Сьогодні 15:38

60% нових ФОПів у 2024 році відкрили жінки — заступниця міністра економіки

Жінки в Україні дедалі активніше займають ключові позиції в економіці: 60% усіх новостворених ФОПів у 2024 році були відкриті саме жінками — це вперше за всю історію.

Про це розповіла Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки України на форумі Women Leaders For U.

Крім того, за її словами, наразі кожна третя компанія в країні має жінку на керівній посаді. А на ринку праці офіційно працюють близько 4 млн українок — лише на кілька сотень тисяч менше, ніж чоловіків.

Вона зазначила, що ці цифри — свідчення потужного внеску жінок в економіку, особливо в умовах війни.

«Ми в Міністерстві економіки дуже скрупульозно ставимося до даних, і сьогодні вони демонструють: жінки — це не просто соціальна група, це рушійна сила нашої економіки», — сказала Бережна.

Серед успішних прикладів державної підтримки жінок вона назвала грантову програму «Власна справа», яку вже майже три роки реалізує Міністерство. Торік 65% її учасників становили жінки. Цікаво, що попервах жінки просили менші суми на свої бізнеси, ніж чоловіки, однак ця тенденція поступово вирівнюється.

Також актуальною залишається програма ваучерів на здобуття професійних навичок, зокрема в так званих нетипових для жінок сферах — електрозварювання, столярна справа, водіння тощо.

«Жінки не просто здобувають нову професію, вони часто після цього відкривають власну справу. І це найкраще свідчення того, як підтримка може трансформувати долі», — наголосила Бережна.

Довідка Finance.ua:

згідно зі статистикою, у 2024 році в Україні було зареєстровано понад 7,4 тис. нових комерційних компаній, засновниками яких стали жінки, що значно перевищує показник 2023 року (близько 6,86 тис.);

найбільшу частку компаній, заснованих жінками, можна побачити у сферах професійних послуг, споживчого попиту та людської взаємодії: аудит і бухгалтерський облік (48,5%), туризм (33,5%) та освіта (32,8%);

як пише YouControl, жінки домінують на позиції головного бухгалтера у найбільших фірмах. Серед топ-1000 компаній станом на 2024 рік 807 підприємств (81%) мали головними бухгалтерами жінок, тоді як лише 113 компаній (11%) — чоловіків. У близько 8% випадків інформація про головбуха була відсутня.

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