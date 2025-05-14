У Мінекономіки пояснили, як працюватиме механізм військової допомоги США в рамках інвестфонду — Finance.ua

У Мінекономіки пояснили, як працюватиме механізм військової допомоги США в рамках інвестфонду Сьогодні 10:05 — Казна та Політика

У Мінекономіки пояснили, як працюватиме механізм військової допомоги США в рамках інвестфонду

В Інвестиційному фонді відбудови зі США є механізм, який дозволяє врахувати нову військову допомогу Америки як внесок у Фонд.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

«Ми зробили механізм в цьому Фонді (Інвестиційному фонді відбудови зі США. — Ред.), коли у разі отримання Україною військової допомоги, її можна зарахувати як внесок США. Наприклад, Америка прислала військової допомоги на півтора мільярда, то за ці півтора мільярда вони отримують півтора мільярда акцій класу А. Звичайно, гроші фактично у Фонд не потраплять. Умовно, просто фіксується, що США прислали військової допомоги на півтора мільярда. Через 10 років, якщо в нас є три мільярди прибутку, то ми спершу покриваємо півтора мільярда США за надану допомогу. А решта прибутку ділиться порівну між США та Україною. Тобто ми створили механізм, який дозволяє покривати військову допомогу США майбутніми прибутками Фонду», — розповів Соболев.

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Також Соболев пояснив, чому Україна має від цього виграти.

«Якщо нам пришлють 10 Patriot, то всім буде безпечніше. Це впливає і на економіку, умовно, ставки та банківські ризики будуть нижчі, інвестицій буде більше тощо», — зазначив Соболев.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про ратифікацію угоди про корисні копалини між Україною та США, що передбачає створення інвестиційного фонду, де Україна зберігає контроль над ресурсами.

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П’ять ключових принципів угоди:

Рівноправність. Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу. Збереження контролю. Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами. Нові інвестиції, а не борги. Жодних боргових зобов’язань угода не передбачає. Гарантовані інвестори та покупці. Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах «бери або плати». Узгодженість з євроінтеграційним курсом. Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

Все, що треба знати й розуміти українцям про угоду з США Finance.ua розповів в матеріалі за посиланням

УНН За матеріалами:

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