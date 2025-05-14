Україна завершила необхідні процедури для запуску Американсько-українського фонду відбудови — Finance.ua
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Україна завершила необхідні процедури для запуску Американсько-українського фонду відбудови

Казна та Політика
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Віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко і тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс. Фото: Юлія Свириденко/Facebook
Віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко і тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс. Фото: Юлія Свириденко/Facebook
Україна завершила всі необхідні внутрішні процедури для запуску Американсько-українського фонду відбудови.
Про це повідомила віцепремʼєрка — міністерка економіки Юлія Свириденко. Сьогодні вона передала ноту тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс.
«Маємо рівноправну угоду, спрямовану на майбутнє», — зазначає вона. Угода передбачає спільне із США управління та інвестування.
В угоді немає положень про борг і є зобовʼязання інвестувати виключно в Україну, йдеться у повідомленні Свириденко.

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«Це ще один чіткий сигнал: Україна на шляху до стратегічних інвестицій», — зазначає вона.
Нагадаємо, 17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра.
30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.
8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. За законопроєкт № 0309 за основу та в цілому проголосували 338 народних депутатів.
За матеріалами:
Forbes.ua
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