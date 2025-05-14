Трамп розглядає можливість введення вторинних санкцій проти росії — Finance.ua
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Трамп розглядає можливість введення вторинних санкцій проти росії

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Трамп розглядає можливість введення вторинних санкцій проти росії
Трамп розглядає можливість введення вторинних санкцій проти росії
США розглядають можливість введення вторинних санкцій проти росії, сказав президент Дональд Трамп журналістам на борту літака Air Force One 14 травня. Він також припустив, що вирушить до Туреччини, де можуть відбутися переговори України та рф.
Трамп приспутив можливість візиту до Туреччини, якщо це допоможе покласти край війні в Україні.
«Я знаю, що він хотів би, щоб я був там, і це можливо, якщо ми зможемо закінчити війну. Я не знаю, чи буде він (путін. — Ред.) там, якщо мене там не буде. Ми це зʼясуємо, — сказав Трамп, додавши, що у нього дуже щільний графік. — Але це не означає, що я цього не зроблю, щоб врятувати багато життів».
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Президент США сказав, що на переговори у Туреччині вирушить держсекретар Марко Рубіо, якого він назвав «дуже ефективним».
За словами Трампа, позиція путіна щодо завершення війни йому стане зрозумілою «за декілька днів».
Відповідаючи на запитання про можливі санкції проти рф, за підтримку Ірана та через війну в Україні, Трамп сказав, що не хотів би про це говорити, втім він «завжди розглядає» вторинні санкції.
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Нагадаємо, в ніч на 11 травня президент рф володимир путін запропонував Україні відновити прямі переговори «без попередніх умов» 15 травня у Стамбулі, не згадуючи пропозицію «коаліції рішучих» щодо припинення вогню з 12 травня.
Дональд Трамп закликав Україну погодитися на переговори в Туреччині, але висловив сумніви щодо можливості угоди з путіним, який, за його словами, «зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні».
Президент Володимир Зеленський повідомив, що 15 травня буде в Туреччині й «очікує на путіна в Туреччині особисто», він додав, що сподівається, що путін «цього разу не шукатиме причин» для відмови. «Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина», — сказав президент України.
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За матеріалами:
Forbes.ua
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