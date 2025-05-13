Віткофф: Трамп висунув ультиматум щодо прямих переговорів рф і України — Finance.ua

Віткофф: Трамп висунув ультиматум щодо прямих переговорів рф і України Сьогодні 11:30

Віткофф: Трамп висунув ультиматум щодо прямих переговорів рф і України

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив, що Дональд Трамп погрожує вийти з процесу врегулювання війни рф в Україні, якщо Україна та росія не проведуть прямих переговорів. За його словами, Трамп «в ультимативній формі» наполягав на прямих переговорах.

Про це Віткофф заявив в інтерв’ю Breitbart News, оприлюдненому напередодні, 12 травня.

Саме інтерв’ю з Віткоффом було записане минулого тижня — у четвер, 8 травня. Це сталося до вимог України і союзників щодо припинення вогню з 12 травня і розмов про переговори росії та України в Стамбулі 15 травня.

Віткофф заявив, що потрібно «зібрати всіх в одній кімнаті», оскільки рішення працюють, коли є прямі переговори.

«Потрібно посадити українців і росіян за один стіл. Це жорстока війна — вони не люблять один одного. Ми повинні це змінити. Ми повинні змусити всіх думати, що відповідальний спосіб вирішення цієї проблеми — це дипломатичне рішення. Якщо це те, чого ви хочете, якщо ви, росія, цього хочете, якщо ви вірите в переваги для вашого суспільства в результаті припинення цієї війни, і ви, Україна, теж цього хочете, ми повинні фізично посадити вас в одну кімнату», — сказав він.

Віткофф зазначив, що Трамп «висунув ультиматум» обом сторонам, що вони повинні досягти прогресу в досягненні тривалого миру, інакше США відійдуть.

«Президент висунув ультиматум обом сторонам, що без цих прямих переговорів, і якщо вони не відбудуться швидко, він вважає, що Сполучені Штати повинні відійти від цього конфлікту, що б це не означало, і просто не бути залученими», — сказав Віткофф.

Віткофф також окреслив коло основних питань, які потрібно вирішити: «Я думаю, що основними питаннями тут є регіони, атомна станція, те, як українці можуть використовувати річку Дніпро і вийти до моря».

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За його словами, «є речі, які не буде важко вирішити, якщо ми посадимо сторони за стіл переговорів».

«Вони поговорять між собою, ми звузимо коло питань між ними, а потім знайдемо компроміси та креативні рішення для вирішення кожного з них. Ми фізично досягаємо цього, і я думаю, сподіваюся, що незабаром у нас будуть хороші новини, але якщо ми фізично досягаємо цього, то, на мою думку, у нас є великі шанси покласти край цьому конфлікту», — сказав Віткофф.

Відповідаючи на запитання про невирішені проблеми, Віткофф сказав, що «наразі в Україні є близько п’яти регіонів, які є предметом суперечок між двома сторонами. Він також сказав, що Запорізька АЕС є «своєрідною перлиною» через те, скільки електроенергії вона може виробляти, і наразі є «важливою частиною цієї дискусії». Крім того, важливими також є водні шляхи та те, як Україна виходить до Чорного моря, що дозволяє їй виходити до світового океану через з’єднання із Середземним морем.

«Я думаю, що ми багато зробили для звуження кола питань, — сказав Віткофф. — Основні камені спотикання зводяться до п’яти регіонів. росія контролює — переважний контроль — два з цих регіонів. Українці мають певний ступінь контролю над трьома іншими регіонами, тому питання в тому, як ми будемо оцінювати — є різниця між тим, де проходить лінія фронту, де знаходяться війська, та адміністративними лініями».

Він додав, що США ведуть «неофіційну розмову з обома сторонами».

Що відомо про мирні перемовини у Стамбулі 15 травня

У суботу, 10 травня, за підсумками зустрічі «коаліції охочих», США та країни Європи закликали росію до 30-денного перемир’я з 12 травня у війні рф проти України. У засіданні «коаліції охочих» взяли участь представники 35 країн, включно з Україною — повідомив президент Володимир Зеленський. Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також премʼєр-міністри Британії і Польщі Кір Стармер і Дональд Туск були особисто, решта країн під’єдналися онлайн.

Перед засіданням, а також після нього учасники «коаліції охочих» провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом — сказав на пресконференції канцлер Мерц. І додав, що «Трамп поділяє нашу ініціативу і підтримує її».

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Очільник кремля володимир путін запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без жодних попередніх умов. Про це він заявив на пресконференції у кремлі уночі 11 травня.

Під час виступу путін жодного разу не згадав про ініціативу «коаліції охочих» щодо 30-денного припинення вогню, яке має початися 12 травня. Хоча пропозиція вже отримала підтримку понад 20 країн, включно з Францією, Німеччиною, Великою Британією та Польщею, путін не згадав її взагалі.

Президент Туреччини Ердоган прийняв пропозицію провести переговори між росією та Україною у Стамбулі 15 травня.

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