В ОП розкрили деталі переговорів України та США в Саудівській Аравії — Finance.ua

В ОП розкрили деталі переговорів України та США в Саудівській Аравії Сьогодні 14:10

В ОП розкрили деталі переговорів України та США в Саудівській Аравії

Під час переговорів між Україною та США в Саудівській Аравії обговорювалась безпека судноплавства та припинення атак на українські порти. Також під час зустрічі йшлося про обмін полоненими.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

Під час переговорів між делегаціями України та США в Саудівській Аравії 23 березня обговорювали припинення обстрілів українських портів не лише в Одесі.

Зустріч торкнулася також питань інфраструктури та безпеки судноплавства, зокрема обговорювали обопільне припинення вогню та повернення українських дітей і військовополонених.

«Йшлося про взаємне припинення вогню — ми не атакуємо їхні об’єкти на морі, у тому числі річкові, вони не атакують наші об’єкти та наші порти», — сказав він.

Сергій Лещенко, важливою темою була безпека українських портів, що функціонують під загрозою обстрілів.

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Мова йшла про те, щоб уникнути атак на портову інфраструктуру в Херсонській області, Миколаєвській області та Одесі. Лещенко зазначив, що переговори — це технічний процес, подібні зустрічі стануть регулярними.

Також розглядали можливість обміну військовополоненими та повернення українських дітей, яких утримує ворог.

Нагадаємо, що перемови між Україною та США в Ер-Ріяді, що тривали близько п’яти годин, завершилися конструктивною дискусією, за словами міністра оборони Рустема Умєрова. Обговорювались технічні аспекти, зокрема питання захисту енергетичних об’єктів та критичної інфраструктури.

Ці переговори відбуваються на фоні ініціативи Трампа щодо всеосяжного 30-денного припинення вогню, на який погодилася Україна, але лише за умови, що й росія вживе подібний крок.

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