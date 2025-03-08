росія намагається повернути західні компанії після переговорів із США — ЗМІ
Після активізації перемовин між США та росією, до однієї із західних компаній надійшли дзвінки із пропозицією повернутись на ринок рф.
Про це повідомляє Financial Times.
Як пише видання, російський уряд планував зустріч, щоб обговорити шляхи повернення західних компаній в росію. Урядовці питали у телефонній розмові, чи зацікавлена компанія у потенційному поверненні.
Ставлення компаній
Сама компанія, яку не називають, повідомила, що поки що занадто рано обговорювати повернення своїх торгових марок. Однак її представник сказав: «Цілком очевидно, що багато компаній шукають ці можливості».
За оцінками Київської школи економіки, за три роки повномасштабної війни іноземні компанії зазнали щонайменше $167 млрд прямих збитків, включно зі списаннями та судовими рішеннями, що призвели до часткової конфіскації активів.
Читайте також
Активи американських компаній, зокрема ExxonMobil, JPMorgan та Universal Beverages, були арештовані на суму понад $4 млрд, причому на американські групи припадає близько третини загальних втрат західних компаній.
Перешкоди для повернення
Західні керівники та їхні радники з питань росії заявили, що передчасно очікувати повернення великих іноземних брендів.
«Багато з них пережили болісний і дорогий процес відходу, оскільки москва запровадила зростаючі збори, правила і тиск з метою продажу певним впливовим покупцям. У певний момент дві великі транснаціональні компанії, які намагалися вийти з росії — Carlsberg і Danone — зазнали конфіскації свого російського бізнесу державою», — йдеться у статті.
Незважаючи на це, люди, які працюють з компаніями, що залишили росію, кажуть, що після того, як Вашингтон і москва провели переговори в Саудівській Аравії цього місяця, вони побачили зростаючий інтерес до повернення — нібито саме з боку США.
Поділитися новиною