росія намагається повернути західні компанії після переговорів із США — ЗМІ — Finance.ua
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росія намагається повернути західні компанії після переговорів із США — ЗМІ

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росія намагається повернути західні компанії після переговорів із США — ЗМІ
росія намагається повернути західні компанії після переговорів із США — ЗМІ
Після активізації перемовин між США та росією, до однієї із західних компаній надійшли дзвінки із пропозицією повернутись на ринок рф.
Про це повідомляє Financial Times.
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Як пише видання, російський уряд планував зустріч, щоб обговорити шляхи повернення західних компаній в росію. Урядовці питали у телефонній розмові, чи зацікавлена компанія у потенційному поверненні.

Ставлення компаній

Сама компанія, яку не називають, повідомила, що поки що занадто рано обговорювати повернення своїх торгових марок. Однак її представник сказав: «Цілком очевидно, що багато компаній шукають ці можливості».
За оцінками Київської школи економіки, за три роки повномасштабної війни іноземні компанії зазнали щонайменше $167 млрд прямих збитків, включно зі списаннями та судовими рішеннями, що призвели до часткової конфіскації активів.
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Активи американських компаній, зокрема ExxonMobil, JPMorgan та Universal Beverages, були арештовані на суму понад $4 млрд, причому на американські групи припадає близько третини загальних втрат західних компаній.

Перешкоди для повернення

Західні керівники та їхні радники з питань росії заявили, що передчасно очікувати повернення великих іноземних брендів.
«Багато з них пережили болісний і дорогий процес відходу, оскільки москва запровадила зростаючі збори, правила і тиск з метою продажу певним впливовим покупцям. У певний момент дві великі транснаціональні компанії, які намагалися вийти з росії — Carlsberg і Danone — зазнали конфіскації свого російського бізнесу державою», — йдеться у статті.
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Незважаючи на це, люди, які працюють з компаніями, що залишили росію, кажуть, що після того, як Вашингтон і москва провели переговори в Саудівській Аравії цього місяця, вони побачили зростаючий інтерес до повернення — нібито саме з боку США.
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