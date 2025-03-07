росія і Сербія домовляються про новий газовий контракт — Finance.ua

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росія і Сербія домовляються про новий газовий контракт

Енергетика
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Сербія веде переговори про новий контракт на постачання газу з росії терміном на 30 років.
Сторони вже досягли угоди щодо обсягів поставок. За новим контрактом Сербія отримуватиме трубопроводом Балканський потік 2,5 млрд кубометрів газу на рік. Наразі країна імпортує 2,2 млрд кубометрів газу на рік. Як пише Wprost, про це заявив президент державної газової компанії Srbijagas Душан Баятович.
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Зараз переговори між представниками Сербії та росії зосереджені на встановленні ціни на газ.
Наразі Сербія закуповує газ у росії за трирічним контрактом, який набув чинності 2022 року і закінчується в травні 2025 року. Ціни на газ за цією угодою є одними з найнижчих у Європі, підкреслює сербська влада.
Сербія, на відміну від багатьох країн Євросоюзу, не ухвалила рішення про обмеження імпорту російських енергоресурсів.
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росія залишається основним постачальником газу в Сербію. Внутрішній видобуток газу покриває лише 15% річного попиту країни. Останніми роками Сербія почала диверсифікувати постачання газу. У 2023 році країна почала отримувати газ з Азербайджану газопроводом, що проходить через Болгарію. Ці інвестиції частково фінансувалися з фондів ЄС.
Раніше повідомлялося, що США мають намір накласти санкції на найбільшу сербську енергетичну компанію NIS, оскільки російський Газпром є кінцевим бенефіціаром понад 50% її акцій.
За матеріалами:
НВ
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