Після російських ударів Україна втратила 40% видобутку газу, — Reuters — Finance.ua
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Після російських ударів Україна втратила 40% видобутку газу, — Reuters

Казна та Політика
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Україна планує імпортувати до 800 мільйонів кубометрів газу з Європи в лютому та березні, щоб компенсувати падіння видобутку на 40% після російських ракетних ударів по сектору. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на анонімне високопоставлене джерело в галузі.
Зазначається, що до російських ракетних та дронових атак Україна видобувала близько 52 мільйонів кубометрів газу на день, тоді як взимку споживала від 110 до 140 мільйонів кубометрів на день. Дефіцит газу покривався за рахунок газових сховищ.
«Ми могли б обійтися без імпорту в цьому опалювальному сезоні, але атаки на видобуток змушують нас імпортувати газ, щоб компенсувати це скорочення внутрішнього видобутку», — сказало агентству анонімне джерело.
Український оператор газотранспортної системи повідомив, що країна почала збільшувати імпорт газу на початку лютого, і з того часу обсяги імпорту зросли майже в 10 разів до понад 20 млн кубометрів на добу.
За словами джерел агентства, Україна має низькі запаси газу в сховищах, але із запланованим імпортом і внутрішнім видобутком газу вона зможе пройти опалювальний сезон, який зазвичай починається наприкінці жовтня і закінчується у квітні, без жодних обмежень для промисловості та домогосподарств.
За матеріалами:
УНІАН
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