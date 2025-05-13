Європа чекатиме на переговори в Туреччині, перед тим як просити Трампа про нові санкції проти росії — Bloomberg — Finance.ua
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Європа чекатиме на переговори в Туреччині, перед тим як просити Трампа про нові санкції проти росії — Bloomberg

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Європейські лідери готові дочекатися можливої ​​зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента росії володимира путіна в Туреччині, перш ніж підштовхувати США до оголошення нових санкцій проти москви.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
За словами людей, після переговорів між офіційними особами США та Європи 12 травня стало ясно, що американська сторона хотіла надати можливість для переговорів між росією та Україною 15 травня, перш ніж посилити тиск на путіна.
Якщо путін відмовиться від зустрічі із Зеленським чи росія не погодиться на негайне та беззастережне припинення вогню у четвер, європейські лідери закликатимуть президента Дональда Трампа виконати свою погрозу ввести санкції проти москви, додали джерела. Поки що кремль не повідомив, чи буде присутній путін.
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У ході бесід між американськими та європейськими офіційними особами в 12 травня американська сторона не дала чіткої відповіді на запитання, чи готова вона, як і раніше, ввести санкції проти росії, якщо її атаки продовжаться цього тижня, або що США робитимуть, якщо путін відмовиться зустрітися із Зеленським і продовжить атаки, повідомили джерела.
Адміністрація Трампа підготувала варіанти для Трампа щодо посилення економічного тиску на росію, якщо він вирішить це зробити. У повідомленні в соціальних мережах від 8 травня Трамп сказав, що «США та їхні партнери введуть додаткові санкції», якщо режим припинення вогню не дотримуватиметься.
Подальші кроки адміністрації Трампа щодо росії за останні 48 годин залишалися незрозумілими.
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10 травня лідери Великої Британії, Франції та Німеччини вважали, що їм вдалося заручитися згодою Трампа, згідно з його постом у соціальних мережах, підтримати план 30-денного припинення вогню з 12 травня, за яким будуть скоординовані санкції США та Європи проти росії, якщо москва продовжить завдавати ударів по Україні.
Проте Трамп відмовився публічно підтримати цей новий графік і натомість закликав Зеленського зустрітися з путіним у Туреччині цього тижня. На цю позицію європейці не очікували, але Зеленський її прийняв.
12 травня Трамп допустив, що вирушить до Туреччини, щоб приєднатися до потенційної зустрічі Зеленського та путіна. «Я думав про те, щоб прилетіти, — сказав Трамп у понеділок у Білому домі. — Я не знаю, де буду в четвер — у мене так багато зустрічей, — але я думав про те, щоб справді прилетіти туди».
За матеріалами:
Forbes.ua
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