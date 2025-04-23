Свириденко: Україна готова вести переговори, але не здаватися — Finance.ua
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Свириденко: Україна готова вести переговори, але не здаватися

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Свириденко: Україна готова вести переговори, але не здаватися
Свириденко: Україна готова вести переговори, але не здаватися
Україна ніколи не визнає окупацію Криму, і не погодиться на заморожений конфлікт, «замаскований під мир».
Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка-міністерка економіки Юлія Свириденко.
Посадовиця прокоментувала сьогоднішні відкладені перемовини в Лондоні.
«Під час сьогоднішньої зустрічі делегації України з партнерами в Лондоні ми підтверджуємо принципову позицію: Україна готова вести переговори, але не здаватися. Не буде жодної угоди, яка дасть Росії міцніші основи, необхідні для перегрупування та повернення з більшим насильством. Повне припинення вогню — на суші, у повітрі та на морі — є необхідним першим кроком», — наголосила міністерка.
За її словами, якщо росія піде на обмежену паузу, Україна «відповість тим же».
«Наш народ не погодиться на заморожений конфлікт, замаскований під мир. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов’язкових гарантій безпеки — достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити тривалий мир», — підсумувала Свириденко.
Нагадаємо, президент України у понеділок, 21 квітня, провів перемовини із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Він зазначив, що це було «хороша й детальна розмова». 23 квітня, у середу, українські представники працюватимуть у Лондоні.
Як повідомляла The Washington Post, українські та європейські чиновники, які зберуться в Лондоні, зіткнуться зі швидко розробленою пропозицією США про визнання незаконної анексії Криму Росією та замороження лінії фронту як частини мирної угоди.
Пропозиції США, представлені Україні минулого тижня в Парижі, включають формальне визнання Вашингтоном анексованого Криму як російської території та поступове зняття санкцій проти Росії в рамках майбутньої угоди, згідно з трьома джерелами, знайомими з ситуацією. В обмін на це Москва припинить бойові дії в Україні.
Та вже сьогодні, 23 квітня, голови міністерств закордонних справ України, Великої Британії, США, Франції та Німеччини відклали переговори про припинення російсько-української війни. Замість цього дискусії відбудуться між високопосадовцями з п’яти країн.
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