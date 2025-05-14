IT-сектор України стабілізувався і приносить 3% доданої вартості економіки — дослідження Сьогодні 10:45

IT-сектор України стабілізувався і приносить 3% доданої вартості економіки — дослідження

Попри війну, ІТ-сектор України стабілізувався і забезпечує близько 3% ВВП. Основу ринку становлять програмування, консалтинг і обробка даних. Середня зарплата — $2500, експорт — $6,5 млрд на рік.

Про це йдеться у звіті, підготовленому Інститутом економічних досліджень (ІЕД) у співпраці з German Economic Team (GET).

Згідно з дослідженням, протягом останніх трьох років ІТ-сектор стабільно дає близько 3% валової доданої вартості української економіки (ВДВ).

Йдеться саме про ІТ-сектор:

ІТ-послуги (в тому числі програмування);

продаж IT-software;

hardware та послуг з ремонту;

виробництво, пов’язане з сектором IT.

Сфера телекомунікацій у дане дослідження не включалась.

Дослідники підкреслюють, що повномасштабна війна росії проти України суттєво вплинула на ІТ-сектор: його роль в економіці ослабла через збої в роботі, пошкодження інфраструктури та зниження попиту з-за кордону на тлі глобальної нестабільності й порівняно стабільніших показників держбюджету. Якщо у 2021 році внесок галузі у валову додану вартість (ВДВ) становив 3,9%, то у 2022−2024 роках він стабілізувався на рівні 3%.

Згідно з останніми доступними даними за 2023 рік, основну частку ВДВ у секторі (55%) сформували програмування та ІТ-консалтинг. Ще близько 25% припало на гуртову торгівлю комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням і супутніми товарами.

Середні та великі ІТ-компанії стали основними драйверами вартості виробництва в секторі. Мікрокомпанії, більшість з яких — ФОПи (269 тис. з 278 тис.), переважно працюють на субпідряді. Їхня частка у виробництві впала з 62% у 2020 році до 9% у 2023-му.

Це пов’язано з ефектом Дія. City: ІТ-спеціалісти залишаються ФОПами, але частину доходу отримують як наймані працівники, користуючись податковими пільгами та бронюванням від мобілізації. У результаті виробництво концентрується у більших компаніях без зменшення кількості підприємців.

Ефект Дія. City призвів до зміни формату зайнятості в ІТ-секторі: багато спеціалістів, що раніше працювали як ФОПи, стали штатними працівниками або гіг-контрактниками в компаніях-резидентах. Це не вплинуло на загальну кількість підприємців, але зосередило основну частину виробництва та податків у середніх і великих компаніях.

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ІТ-сектор демонструє зростання виробництва для держзамовлень і вищу продуктивність порівняно з економікою в цілому. Продуктивність зросла у малих, середніх і великих компаніях, тоді як у мікрокомпаніях зафіксовано 10-кратне падіння вартості виробництва.

Рівень зайнятості в ІТ залишився стабільним навіть під час війни. Конкуренція за вакансії висока — в середньому 27 кандидатів на одне місце, тоді як по економіці цей показник становить близько 7.

У 2024 році зарплати ІТ-фахівців зросли на 26% у порівнянні з попереднім роком і на 40% — відносно довоєнного рівня. Середній дохід складає близько $2500 на місяць і продовжує зростати.

Також у 2024 році експорт ІТ-сектору зріс на 3%. Це нижче, ніж темпи зростання експорту України за 2024 рік, які становили 15%. Таким чином, частка ІТ від загального експорту впала до 14% минулоріч або до $6,5 млрд.

У 2024 році податковий внесок ІТ-сектору дещо зменшився порівняно з попереднім роком, але суттєво зріс відносно 2022-го. Частка сектору у загальних податкових надходженнях становить 2,7%.

Серед лідерів залишаються EPAM, SoftServe та GlobalLogic. До топ-5 увійшла AJAX Systems, витіснивши Ciklum із переліку найбільших компаній.

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