Зміни в ІТ-експорті 2024: найпопулярніші стеки та індустрії — Finance.ua

Зміни в ІТ-експорті 2024: найпопулярніші стеки та індустрії Сьогодні 13:02

Зміни в ІТ-експорті 2024: найпопулярніші стеки та індустрії

ІТ-індустрія продовжує підтримувати економіку України: ІТ є лідером експорту послуг у 2024 році.

Про це повідомляє GlobalLogic з посиланням на дані Національного банку України.

«ІТ залишається найбільшим експортером послуг і другим найбільшим експортером загалом. У 2024 році експорт IT-послуг приніс українській економіці $6,45 млрд», — сказано в повідомленні.

У топі технологій, на які припав експорт послуг у 2024 — ШІ, аналітика, кібербезпека, вбудовані технології.

Топ індустрій, проєкти для яких займають найбільшу частку експорту у 2024: автомобільна галузь, охорона здоров’я, медіа, промисловість.

Топ країн за обʼємами експорту у 2024 році: США, Ізраїль, Велика Британія, Польща, Німеччина, Японія.

У 2025 році все ще актуальним є попит на розвиток ШІ. За даними IDC Research , інвестиції компаній у ШІ-рішення та його інтеграцію до 2028 року тільки зростатимуть.

Перелік найбільших країн-імпортерів українських рішень, за прогнозами компанії, у 2025 році залишиться незмінним. Очікується подальше зростання попиту з Японії.

Нагадаємо, майже 2,5 тис. ІТ-фахівців активно шукали нову роботу протягом останнього року. Велика частка пошукачів знижувала свої зарплатні очікування. В Україні це зробили 43% тих, хто шукав роботу, за кордоном — 39%. Це практикували фахівці всіх тайтлів.

Українські айтівці і в Україні, і за кордоном мають однакові труднощі в пошуку роботи. Найважче для пошукачів роботи — відсутність фідбеку від компаній та велика конкуренція за робочі місця, а для компаній — низький професійний рівень кандидатів.

У першому кварталі 2025 на Djinni опублікували понад 26 тисяч вакансій — це на 10% більше, ніж у Q4 2024, і на 15% більше, ніж за аналогічний період торік. У більшості категорій зарплати здебільшого знизились, порівняно з першим кварталом минулого року.

Великі статки не народжуються у безпеці. Вони створюються у періоди нестабільності — там, де бачать можливості лише одиниці. Ті, хто діє тоді, коли інші вагаються, формують нову реальність. Конференція Invest Talk Summit — подія для тих, хто мислить ширше і бачить глибше. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн. Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance.

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