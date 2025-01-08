День финансов: самые прибыльные банки Украины, международные резервы, блокировка карт за частое снятие наличных — Finance.ua

День финансов: самые прибыльные банки Украины, международные резервы, блокировка карт за частое снятие наличных Сегодня 17:45

Среда, 8 января. В Нацбанке назвали самые прибыльные банки Украины и опровергли информацию о блокировании счетов за частое снятие наличных.

Самые прибыльные банки Украины. Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2024 года Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2024 года получили 131,085 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это на 0,4% больше, чем годом ранее. Рейтинг по доходности по-прежнему возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 56,314 млрд гривен.

Как свидетельствует статистика Опендатабот, более 44,5 млрд грн налога на прибыль должны уплатить 62 украинских банка за неполный 2024 год. Это уже в 1,7 раза больше, чем за тот же период 2023 года.

Finance.ua собрал всю необходимую и актуальную информацию, которая поможет определиться, в каком банке лучше оформить депозит в январе 2025 года:

Международные резервы. Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2025 года по предварительным данным Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2025 года по предварительным данным составили $43,79 млрд. В декабре 2024 года они выросли на 9,7% по сравнению с ноябрем благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте

Как сообщили эксперты Центра экономической стратегии, в декабре Украина получила рекордные $9,3 млрд финпомощи, среди них впервые оказались средства от замороженных российских активов ($1 млрд от США).

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Блокировка карты за частое снятие наличных. В медиа появилась информация о том, что украинцам могут блокировать банковские счета за частое снятие наличных денег — более трех раз в месяц, особенно крупными суммами, и за частое использование наличных кредитов. В Нацбанке В медиа появилась информация о том, что украинцам могут блокировать банковские счета за частое снятие наличных денег — более трех раз в месяц, особенно крупными суммами, и за частое использование наличных кредитов. В Нацбанке отметили , что эта информация не соответствует действительности.

Легальное пребывание в Польше. Украинцы в Польше в 2025 году Украинцы в Польше в 2025 году смогут получить карту CUKR. Эта карта дает право на легальное пребывание в стране на срок до трех лет. Украинцы с картой CUKR смогут покидать территорию Польши на срок не более 6 месяцев.

Добавим, что банкоматы Польши имеют ограничения на снятие наличных денег. Стандартный лимит снятия наличных в банкоматах Польши обычно составляет от 800 до 1000 злотых. Однако в некоторых банках лимиты выше.

Кроме того, с 1 января в Польше произошло несколько изменений, о которых необходимо знать водителям.

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