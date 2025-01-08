День финансов: самые прибыльные банки Украины, международные резервы, блокировка карт за частое снятие наличных — Finance.ua

День финансов: самые прибыльные банки Украины, международные резервы, блокировка карт за частое снятие наличных
Среда, 8 января. В Нацбанке назвали самые прибыльные банки Украины и опровергли информацию о блокировании счетов за частое снятие наличных.
Самые прибыльные банки Украины. Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2024 года получили 131,085 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это на 0,4% больше, чем годом ранее. Рейтинг по доходности по-прежнему возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 56,314 млрд гривен.
Как свидетельствует статистика Опендатабот, более 44,5 млрд грн налога на прибыль должны уплатить 62 украинских банка за неполный 2024 год. Это уже в 1,7 раза больше, чем за тот же период 2023 года.
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Международные резервы. Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2025 года по предварительным данным составили $43,79 млрд. В декабре 2024 года они выросли на 9,7% по сравнению с ноябрем благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте
Как сообщили эксперты Центра экономической стратегии, в декабре Украина получила рекордные $9,3 млрд финпомощи, среди них впервые оказались средства от замороженных российских активов ($1 млрд от США).
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Блокировка карты за частое снятие наличных. В медиа появилась информация о том, что украинцам могут блокировать банковские счета за частое снятие наличных денег — более трех раз в месяц, особенно крупными суммами, и за частое использование наличных кредитов. В Нацбанке отметили, что эта информация не соответствует действительности.
Легальное пребывание в Польше. Украинцы в Польше в 2025 году смогут получить карту CUKR. Эта карта дает право на легальное пребывание в стране на срок до трех лет. Украинцы с картой CUKR смогут покидать территорию Польши на срок не более 6 месяцев.
Добавим, что банкоматы Польши имеют ограничения на снятие наличных денег. Стандартный лимит снятия наличных в банкоматах Польши обычно составляет от 800 до 1000 злотых. Однако в некоторых банках лимиты выше.
Кроме того, с 1 января в Польше произошло несколько изменений, о которых необходимо знать водителям.
Льготы на оплату коммуналки. Кабинет министров расширил перечень граждан, которые будут получать льготы по оплате ЖКУ с учетом среднемесячного дохода семьи. Льготы будут предоставляться, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (4 240 грн).
Получение украинского гражданства. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, позволяющий получить украинское гражданство по упрощенной процедуре иностранным женам и мужьям украинских военных.
Европротокол в 2025 году. С 1 января 2025 года отменен лимит возмещения по Европротоколу в размере 80 000 грн. Теперь страховое возмещение будет покрываться в пределах страховой суммы за ущерб, причиненный имуществу потерпевших, по внутреннему договору ОСАГО, который по договорам, заключенным в 2025 году, составляет 250 000 грн.
Выборы онлайн. Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что разговоры и слухи о том, что власть готовится к проведению выборов онлайн, — это исключительно манипуляции. По ее словам, Украина, в частности, изучала опыт Эстонии, которой понадобилось 25 лет для того, чтобы воплотить возможность голосования онлайн. Сколько лет это займет у Украины, никто не может сказать.
Переход на 4G. Мобильные операторы Украины тестируют переход от 3G к 4G в ряде населенных пунктов, но отключение медленной сети будет постепенным, а все абоненты будут заранее об этом проинформированы, рассказали в НКЭК. Если телефон не поддерживает 4G, то операторы уверяют, что старые устройства будут обмениваться со скидками на приобретение нового.
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