День финансов: рейтинг самых прибыльных банков, начало работы миссии МВФ в Киеве, новые санкции против россии — Finance.ua

День финансов: рейтинг самых прибыльных банков, начало работы миссии МВФ в Киеве, новые санкции против россии Сегодня 17:45

Вторник, 20 мая. Каждый год в этот день в Украине отмечают День банковского работника — профессиональный праздник представителей финансового сектора. К этому празднику Finance.ua подготовил статью, где рассказывает о том, как цифровые трансформации меняют банковскую сферу и какими навыками нужно овладеть, чтобы строить успешную карьеру:

Рейтинг самых прибыльных банков

Как свидетельствуют данные Национального банка, ПриватБанк возглавил рейтинг самых прибыльных банков в первом квартале 2025 года с чистой прибылью 16,8 млрд грн, в тройке лидеров также государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк с показателями 4,7 млрд грн и 2,4 млрд грн соответственно.

Миссия МВФ начала работу в Киеве

Миссия Международного валютного фонда начала в Киеве с украинскими властями восьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF). Если результаты пересмотра положительные, Фонд может одобрить выделение следующего транша финансирования.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный отметил , что Украина стартует с хороших позиций. Темы, которые будут предметом обсуждения с Миссией МВФ: финансирование потребностей бюджета и обеспечение долговой устойчивости; макроэкономическая ситуация, процент и валютно-курсовая политика НБУ; развитие финансового сектора; дальнейшие шаги по развитию инфраструктуры финансового рынка.

Новые санкции против россии

Европейский Союз принял 17-й пакет санкций против россии, направленный на почти 200 кораблей так называемого «теневого флота». В то же время, в ЕС уже разрабатывают следующие санкционные пакеты, которые должны усилить международное давление на россию и изолировать ее экономику и политику.

Также новые санкции против россии ввела Великобритания. Санкции направлены на 100 объектов из военного, энергетического и финансового секторов, а также лиц, причастных к информационной войне кремля против Украины.

Кроме того, лидеры Британии, Франции и Канады требуют от Израиля остановить его новое наступление в секторе Газа, иначе угрожают ввести санкции.

Условия выхода США из переговоров по войне

Президент США Дональд Трамп, после телефонного звонка владимиру путину и украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, намекнул на возможность выхода Вашингтона из переговоров. По его словам, Штаты могут «отойти» от переговоров, если Белый дом сочтет, что не может помочь, поскольку в вопросе урегулирования полномасштабной войны задействованы «очень большие эго».

В то же время Трамп заявил , что рассматривает возможность увеличения поставок оружия Украине. Он подчеркнул, что до сих пор верит в мирное урегулирование войны.

Кроме того, Трамп считает , что Украина готова к прекращению огня, однако ему нужно время, чтобы оценить усилия Киева для достижения этой цели.

Со своей стороны, Зеленский предложил США заключить соглашение о свободной торговле.

Правила обязательного техосмотра

Кабмин внес изменения в правила проведения техосмотра автомобилей в Украине. Контроль за соблюдением процедуры усилят, а ее стоимость вырастет. Если автомобиль не пройдет обновленную проверку, владельцу грозят штрафы, запрет эксплуатации авто, аннулирование лицензии для перевозчиков и невозможность выезда за границу на собственном авто.

Переход на евро вместо доллара

Национальный банк пока не рассматривает решение об изменении основной курсообразующей валюты с доллара США на евро, а только изучает этот вопрос. Как отметили в Нацбанке, перехода на евро в качестве основной курсообразующей валюты в ближайшее время не будет. Прежде всего потому, что роль доллара в расчетах на межбанковском рынке остается доминирующей.

Кстати, если Украина присоединится к единому пространству платежей в евро, это позволит снизить стоимость международных платежей для украинских граждан и бизнеса. В целом украинцы могут сэкономить до €100 млн.

Главные проблемы рынка труда

Как свидетельствуют результаты опроса ИЭИ, нехватка рабочей силы в результате призыва и/или выезда сотрудников остается главным препятствием для ведения бизнеса в военное время.

Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак заявляет , что в стране еще есть резервы рабочей силы — это люди экономически активного возраста, которые по разным причинам не задействованы на рынке труда.

🎬 Кроме проблем с трудоустройством, украинцев беспокоит и постоянное удорожание товаров и услуг. Так, за последний год существенно подорожали продукты. На некоторые виды овощей цены подскочили на 200−300 процентов. Что подорожало больше всего и что будет с инфляцией и ценами до конца года — рассказываем в новом видео на нашем YouTube-канале:

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