Брак кадрів 57%: показник покращився вперше за пів року — опитування Сьогодні 09:00 — Казна та Політика

Брак кадрів 57%: показник покращився вперше за пів року — опитування

В Україні проблема браку робочої сили залишається актуальною: у квітні дещо зросли частки підприємств, яким складно знайти як кваліфікованих працівників (до 47,8%, +1,8 в.п.), так і некваліфікованих (до 36,3%, +0,2 в.п.).

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Брак робочої сили внаслідок призову та/або виїзду співробітників залишається головною перешкодою для ведення бізнесу у воєнний час.

«Абсолютне значення цієї перешкоди знизилося на 8 в.п. - до 57%. Це вже не випадковість, а певне покращення ситуації», — повідомив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

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Це найнижчий рівень з жовтня 2024 року, коли також було 57%.

Перелік найбільших перешкод бізнесу не змінився. На другому місці у квітні залишилася проблема «небезпечно працювати» (зростання на 1 в.п. — до 54%), а про проблему «зростання цін на сировину, матеріали та товари» стали згадувати менше (зменшення на 5 в.п. — до 43%).

Рідше бізнес скаржився і на «зменшення попиту на продукцію і послугу» (4 в.п., до 28%).

«Ситуація з електропостачанням покращилась настільки, що вже майже відсутні відключення електрики для бізнесу. Тому ця перешкода поступово знижувалась з «топу» на нижчі сходинки. І в квітні про «перебої з електро-, водо- або теплопостачанням говорило лише 6% респондентів — це вже 9-а сходинка в переліку перешкод», заявив Євген Ангел.

Це мінімальний показник із вересня 2022 року (4%).

Нагадаємо, бізнес активно шукає нових працівників і відкриває нові вакансії. Дефіцит кадрів залишається основним чинником, що стримує їхню діяльність. Про це повідомляє Національний банк.

Дефіцит кадрів також спонукає підприємства й надалі підвищувати зарплати, бо конкуренція за кваліфікованих робітників доволі жорстка. У 2024 році реальні зарплати (тобто вже за вирахуванням минулорічної інфляції) зросли більш ніж на 15%, але і в цьому році підвищення окладів триває.

Прогноз ситуації на ринку праці

Складна ситуація на ринку праці зберігатиметься ще тривалий час, адже навіть після завершення війни Україна потребуватиме великої кількості робочих рук для відбудови.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, що в щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey (#NRES) від ІЕД беруть участь близько 500 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 регіонів України. Опитування проводиться на щомісячній основі з травня 2022 року.

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