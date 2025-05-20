Трампу потрібен час, щоб оцінити зусилля Києва для припинення вогню — Finance.ua
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Трампу потрібен час, щоб оцінити зусилля Києва для припинення вогню

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Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна готова до припинення вогню, проте йому потрібен час, аби оцінити зусилля Києва для досягнення цієї мети.
Джерело: Трамп під час заходу на честь правоохоронних органів в Овальному кабінеті Білого дому, цитує «Інтерфакс-Україна»
Пряма мова Трампа: «Я сказав: українці готові до припинення вогню. Вони готові до мирних переговорів».
На питання журналіста, чи робить Україна достатньо, щоб цього досягти, Трамп сказав, що йому потрібен час, аби зробити висновки.
Пряма мова Трампа: «Я б краще сказав вам приблизно через два тижні, бо не можу сказати ні «так», ні «ні».
Я думаю, Зеленський — сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу.
Але я думаю, що він хоче зупинитися. Це дуже погана річ, те, що там відбувається.
Я думаю, що він хоче зупинитися. Але я міг би краще відповісти на це питання через два чи чотири тижні. Я сподіваюся, що відповідь буде такою, що він хоче вирішити цю проблему".
Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розглядає можливість проведення міжнародної зустрічі за участю делегацій Росії, Сполучених Штатів, країн Європейського Союзу та Великої Британії.
Речник Кремля Дмитро Пєсков зробив низку заяв після розмови президента США Дональда Трампа і правителя путіна, згадавши зокрема про «меморандум» з Україною, що стосується і припинення вогню, додавши, що його термінів підготовки «немає і бути не може».
За матеріалами:
Економічна Правда
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