Рейтинг найприбутковіших банків України — Finance.ua

Рейтинг найприбутковіших банків України Сьогодні 11:02 — Фондовий ринок

Рейтинг найприбутковіших банків України

ПриватБанк очолив рейтинг найприбутковіших банків у першому кварталі 2025 року з чистим прибутком 16,8 млрд грн, у трійці лідерів також державні Ощадбанк та Укрексімбанк з показниками 4,7 млрд грн та 2,4 млрд грн відповідно. очолив рейтинг найприбутковіших банків у першому кварталі 2025 року з чистим прибутком 16,8 млрд грн, у трійці лідерів також державнітаз показниками 4,7 млрд грн та 2,4 млрд грн відповідно.

Як повідомив Національний банк, до першої п’ятірки також увійшли Райффайзен Банк — 2,2 млрд грн та Універсал Банк (mono) — 1,7 млрд грн (усі — Київ).

Згідно з оприлюдненими даними, другу п’ятірку найприбутковіших сформували:

ПУМБ — 1,5 млрд грн;

Креді Агріколь Банк — 1,3 млрд грн;

Укрсиббанк — 1,3 млрд;

Сіті Банк — 1,2 млрд;

ОТП Банк — 1,1 млрд грн.

За статистикою НБУ, у першому кварталі 2025 року 50 українських банків отримали 40,4 млрд грн чистого прибутку, тоді як 10 спрацювали із загальним збитком 0,4 млрд грн.

Найбільших збитків зазнав банк «Альянс» — 163,9 млн грн. Далі йдуть РВС Банк — 140,8 млн грн, Правекс Банк — 44,9 млн грн, зазнав банк «Альянс» — 163,9 млн грн. Далі йдуть РВС Банк — 140,8 млн грн, Правекс Банк — 44,9 млн грн, Індустріалбанк — 26,8 млн грн і переданий державі ПІН Банк — 14,6 млн грн.

Також у мінусі завершили квартал МІБ — 12,8 млн грн, банк «Український капітал» — 10,2 млн грн, БТА Банк — 5,7 млн грн, УБРР — 3,8 млн грн і банк «Траст-Капітал» — 2,7 млн грн.

Щодо витрат на податок на прибуток, то лідером й надалі залишається ПриватБанк — 5,3 млрд грн, після нього йде Райффайзен Банк — 0,70 млрд грн, Універсал Банк (mono) — 0,59 млрд, ПУМБ — 0,51 млрд, а закриває п’ятірку лідерів Укрсиббанк — 0,45 млрд грн. Загалом банки у січні-березні цьогоріч сплатили до бюджету 10,5 млрд грн податку.

Лідером за чистим процентним доходом залишається ПриватБанк — 18,4 млрд, після нього йдуть залишається ПриватБанк — 18,4 млрд, після нього йдуть Ощадбанк — 7,3 млрд грн, Райффайзен Банк — 4,4 млрд грн, Універсал Банк (mono) — 4,4 млрд та ПУМБ 3,9 млрд грн.

Також до десятки потрапив Укрсиббанк — 2,9 млрд грн, Укргазбанк — 2,6 млрд грн, Укрексімбанк — 2,3 млрд грн, ОТП Банк — 2,2 млрд грн та Сенс Банк — 1,9 млрд грн.

Читайте також: У чому українці здебільшого зберігають заощадження

У рейтингу за чистими комісійними доходами лідирує ПриватБанк із показником 6,6 млрд грн. Далі йдуть Ощадбанк — 1,9 млрд грн, Універсал Банк (mono) — 0,75 млрд грн, Райффайзен Банк — 0,64 млрд грн, а п’яту позицію займає А-Банк із результатом 0,50 млрд грн.

До десятки також увійшли: ПУМБ — 0,53 млрд грн, Сенс Банк — 0,44 млрд грн, Укрсиббанк — 0,38 млрд грн, Банк Альянс — 0,33 млрд грн та Укргазбанк — 0,33 млрд грн.

Як повідомлялося, банки України у першому кварталі 2025 року отримали 39,96 млрд грн чистого прибутку, що лише на 0,2% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Довідка Finance.ua:

у 60 банках-учасниках ФГВФО налічується 70,4 млн вкладів громадян і ФОПів. Більше третини вкладів (35,9%) в доларах і євро. Більшість вкладів у національній валюті: 60 млн вкладів на 892,8 млрд гривень. З початку року сума скоротилася на 6,7 млрд гривень;

обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, у квітні збільшився на 2,9% до рекордних 1 257,912 млрд гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.