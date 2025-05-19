Де українці зберігають гроші (рейтинг банків, інфографіка) — Finance.ua
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Де українці зберігають гроші (рейтинг банків, інфографіка)

Фондовий ринок
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Де українці зберігають гроші (рейтинг банків, інфографіка)
Де українці зберігають гроші (рейтинг банків, інфографіка)
Як свідчать дані Національного банку, в 60 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 70,4 млн вкладів громадян і ФОПів.
Більше третини вкладів (35,9%) були в доларах і євро.
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Більшість вкладів була в національній валюті: 60 млн вкладів на 892,8 млрд гривень. З початку року сума скоротилася на 6,7 млрд гривень.
У валюті було 10,4 млн вкладів на 500 млрд гривень. Сума зросла на 7,3 млрд гривень.
Де українці зберігають гроші (рейтинг банків, інфографіка)
У державному ПриватБанку було 24,1 млн вкладників, які зберігали 522,9 млрд гривень.
На другому місці державний Ощадбанк — 13,1 млн вкладників, сума — 215,0 млрд гривень.
На третьому — приватний Універсал банк — 9,4 млн вкладників, сума — 110,5 млрд гривень.
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Нагадаємо, депозити населення встановили історичний рекорд.
Так, обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, у квітні збільшився на 2,9% до рекордних 1 257,912 млрд гривень.
Також банки України у квітні 2025 року зберегли високі ставки за кредитами для населення. Ставки за депозитами залишаються значно нижчими за інфляцію.
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Довідка Finance.ua:

  • Як повідомляє Фонд гарантування вкладів, сума надходжень до банків, що ліквідуються ФГВФО, за програмами реструктуризації кредитів за підсумками 2024 року зросла у 2,5 рази порівняно із даними на початок 2022 року.
  • Нагадаємо, при виборі депозитної програми слід звернути увагу на кілька нюансів. Зокрема:
  • можливість поповнення вкладу.
  • можливість щомісячного зняття нарахованих процентів.
  • автоматичну пролонгацію вкладу після його завершення.
  • штрафні санкції за передчасне розірвання депозитної угоди тощо.
Заощадження задля майбутнього? У цьому допоможе депозит. Порівнюйте та обирайте найвигідніші варіанти за допомогою Finance.ua.

Вибрати депозит

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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