Велика Британія, Франція і Канада пригрозили Ізраїлю санкціями через новий наступ у Газі — Finance.ua

Велика Британія, Франція і Канада пригрозили Ізраїлю санкціями через новий наступ у Газі Сьогодні 10:15

Лідери Британії, Франції і Канади вимагають від Ізраїлю зупинити його новий наступ у Секторі Гази, інакше погрожують ввести санкції.

Спільна заява лідерів Великої Британії, Франції та Канади, опублікована на сайті британського уряду

«Ми рішуче виступаємо проти розширення військових операцій Ізраїлю в Газі. Рівень людських страждань в Газі є нестерпним. Вчорашня заява про те, що Ізраїль дозволить ввезти в Газу базову кількість продовольства, є абсолютно неадекватною. Ми закликаємо ізраїльський уряд припинити військові операції в Газі і негайно дозволити доступ гуманітарної допомоги до Гази», — йдеться в заяві.

Також представники 3 країн закликали ХАМАС «негайно звільнити решту заручників, яких вони так жорстоко утримують з 7 жовтня» (2023 року — ред.).

Британія, Франція і Канада нагадали, що Ізраїль зазнав жахливого нападу 7 жовтня 2023 року і що вони «завжди підтримували» його право «захищати ізраїльтян від тероризму», але новий наступ ЦАХАЛу назвали «абсолютно непропорційною ескалацією».

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