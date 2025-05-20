Горнодобывающая отрасль Украины: специалисты назвали основные трудности сектора (инфографика) — Finance.ua

Горнодобывающая отрасль Украины: специалисты назвали основные трудности сектора (инфографика) Сегодня 20:27 — Казна и Политика

Горнодобывающая отрасль Украины: специалисты назвали основные трудности сектора (инфографика)

Горнодобывающая отрасль остается одним из ключевых секторов украинской экономики, даже в условиях полномасштабной войны обеспечивает валютные поступления, экспорт, занятость и капиталовложения. По итогам 2024 года экспорт железной руды составил $2,8 млрд. В то же время, в 2025 году большинство горно-обогатительных комбинатов (ГОК) сокращают или полностью останавливают производство, а объемы экспорта снижаются.

Об этом сообщают аналитики GMK Center.

Сокращение производства и экспорта из-за государственного давления на бизнес

За январь-апрель 2025 года экспорт железорудной продукции уменьшился на 20,9% в стоимостном выражении (до $892,99 млн) и на 10,2% в физических объемах — до 11,15 млн т. Это означает потерю более $235 млн валютной выручки всего за четыре месяца. По прогнозам GMK Center, к концу 2025 года экспорт железной руды из Украины сократится на около 20% г./г. — до 27 млн ​​т из 33,6 млн т в 2024-м.

Производственные показатели также показывают негативную динамику. В частности, Ferrexpo, одна из трех крупнейших железорудных компаний Украины, сократила объемы производства на 26% в I квартале — до 1,35 млн т. В мае компания сообщила , что остановила две линии по выпуску окатышей в результате невозврата НДС за поставленную на экспорт продукцию. Общее ожидаемое недопроизводство в 2025 году оценивается на уровне 4 млн т.

Ингулецкий ГОК (группа «Метинвест») находится в простое с лета 2024 года, а Южный ГОК на грани остановки из-за споров с Государственной налоговой службой (ГНСУ). Ведомство хочет продать имущество предприятия и компенсировать 3,7 млрд грн налогов, которые якобы недоплатили комбинат при выплате дивидендов владельцам в 2017—2019 годах.

Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) остановил производство в марте 2025 года и перевел большинство работников в простой. Причина — невозможность оплаты электроэнергии и отсутствие возмещения НДС от государства. Недавно сотрудники компании объявили о планах частично возобновить работу, однако официального распоряжения пока нет.

Фискальное давление и проблема НДС

Одна из ключевых проблем, на которые указывают предприятия отрасли, — системное невозмещение НДС. В январе 2025 года Ferrexpo не получила возврата на сумму 513 млн грн, а КЖРК — более 330 млн грн. В разъяснениях налоговых органов фигурируют санкции против отдельных бенефициаров, которые юридически не применяются к самим компаниям. Это создает серьезные финансовые трудности: ограничение доступа к оборотным средствам делает невозможным оплату труда, покрытие затрат на энергию и возобновление производственной деятельности.

Последствия — снижение производства, сокращение экспорта, уменьшение налоговых поступлений и потери валютной выручки. Только Ferrexpo за два года полномасштабной войны перечислила в бюджет более $300 млн налогов и рентных платежей.

При этом общий объем возмещения НДС по стране в I квартале 2025 г. вырос на 30% - до 42,4 млрд грн, что свидетельствует о наличии ресурсов. Проблема заключается в избирательном подходе к возмещению, которое подрывает доверие бизнеса к государственной налоговой политике.

Тарифная политика: фактор нерентабельности

Значительное негативное влияние на рентабельность ГОКа оказывает тарифная политика государственных монополий. За последний год стоимость электроэнергии для промышленности выросла вдвое, что критически сказывается на производителях концентрата, где доля электроэнергии в себестоимости достигает 60%. Тарифы на железнодорожные перевозки растут в среднем на 35−40% ежегодно, а в долларовом выражении превышают показатели 2019−2021 годов в 1,5 раза.

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Как пишет GMK Center, Ингулецкий ГОК прекратил работу именно из-за совокупного давления энергетических, транспортных и портовых тарифов. По оценкам предприятия, портовые расходы в Украине вдвое превышают аналогичные в европейских портах. Кроме того, значительный акциз на дизельное топливо (25% стоимости) применяется даже на топливо, которым заправляют карьерные самосвалы, не использующие дорожную инфраструктуру.

Отдельно стоит отметить изменение маршрута грузоперевозок для АрселорМиттал Кривой Рог в апреле 2025 года. «Укрзализныця» увеличила тарифное расстояние на 257 км, что дополнительно повысило логистические расходы компании. При отсутствии обоснования такие решения могут быть расценены в качестве примера неэффективного или избирательного тарифного регулирования.

Кадровый дефицит

Кроме финансовых и логистических вызовов, отрасль сталкивается с острым дефицитом кадров.

Это создает трудности с поддержанием производственных процессов даже при наличии заказов и производственных мощностей. Нестабильность мобилизационного законодательства и отсутствие системного подхода к бронированию специалистов лишь усугубляют проблему.

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