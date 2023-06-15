Укрзализныця, Укрэнерго, Ferrexpo подписали совместное соглашение по восстановлению экономики — Finance.ua

Укрзализныця, Укрэнерго, Ferrexpo подписали совместное соглашение по восстановлению экономики Сегодня 20:12

Украинские компании 13 июня подписали Принципы долгосрочного устойчивого экономического восстановления Украины (Ukraine Business Compact 2023). Они будут представлены международным инвесторам на ежегодной Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Подписание состоялось на конференции «От принципов к действиям: на пути к Ukraine Recovery Conference 2023», которую провел Глобальный договор ООН в Украине в сотрудничестве с правительством Великобритании.

Принципы долгосрочного устойчивого экономического восстановления Украины (Ukraine Business Compact 2023) будут представлены 21−22 июня в Лондоне на ежегодной Конференции по восстановлению Украины, где к подписанию смогут присоединиться международные компании, которые будут инвесторами по восстановлению Украины.

«Экосистема для восстановления страны — это партнерство разных бизнесов, поддержка друг друга, это партнерство с государством, которое слышит бизнес и подключает его к вопросам восстановления. Это также и общественный сектор, который является движущей силой. Общественный сектор вместе с бизнесами смог убедить Британских представителей в важности присоединения Украины к Ukraine Business Compact. И теперь украинский бизнес становится основой и опорой для привлечения международных инвестиций в Украину», — рассказала Татьяна Сахарук, генеральный директор Глобального договора ООН в Украине.

Подписантами декларации стали как представители государственных структур — Укрзализныци и Укрэнерго, так и частный сектор — МХП, EVERLEGAL, Эпицентр, Астарта, FILM.UA, ІТ-Интегратор, Carlsberg Ukraine и другие. Одним из подписантов стала и железорудная компания Ferrexpo, головной офис которой расположен в Лондоне, где пройдет конференция по восстановлению Украины.

«Компания поддерживает Украину не только налогами, рабочими местами и инвестициями, но и гуманитарными усилиями. Ferrexpo уже направила более 700 миллионов гривен в поддержку Вооруженных сил Украины, ТрО, переселенцев и пострадавших областей», — комментирует директор по маркетингу Ferrexpo Ярославна Блонская. По ее словам, менеджменту Ferrexpo удалось убедить международных акционеров компании, клиентов и партнеров присоединяться к помощи Украине: уже сейчас Ferrexpo разрабатывает планы по восстановлению Украины вместе со всемирно известными компаниями, в частности, компания задекларировала намерение инвестировать более $3,3 млрд после победы только в модернизацию оборудования и строительство новых мощностей в Украине в рамках инициатив устойчивого развития украинской экономики и улучшения состояния окружающей среды.

Компании-подписанты Ukraine Business Compact 2023 обязуются: инвестировать и работать устойчиво, ускоряя зеленый переход и инклюзивный рост в соответствии с международной корпоративной практикой; действовать ответственно и усиливать ответственную деловую практику в соответствии с международными стандартами, включая соблюдение действующего законодательства, поддержание и соблюдение прав человека, справедливые и инклюзивные практики, а также предотвращение коррупции.

Также компании обязуются внедрять лучшие практики корпоративного управления и работать над определением сфер, где подписанты Соглашения и бизнес могут обмениваться возможностями, продвигать лучшие практики управления на взаимовыгодной основе, соблюдать все законодательные и нормативные акты относительно санкций.

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