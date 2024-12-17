Бизнес назвал ключевые проблемы в 2024 году — Finance.ua

Бизнес назвал ключевые проблемы в 2024 году Сегодня 10:02

Бизнес назвал ключевые проблемы в 2024 году

В ТОП-3 ключевых вызовов, с которыми в 2024 году сталкивался украинский бизнес, остаются злоупотребления представителями власти регуляторными нормами, проблемы с логистикой на границе, а также блокирование налоговых накладных. Последний пункт составляет более 60% общего количества нареканий бизнеса.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Она отметила, что по данным опроса Офиса эффективного регулирования (BRDO), ключевыми вызовами для бизнеса в 2024 году стали, в частности, блокирование налоговых накладных, на которых приходится 64,9% от общего количества нареканий.

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На втором месте с показателем в 31,4% - проблемы с логистикой на границе, например, очереди на таможенных пунктах и ​​т.д. На третьем месте — злоупотребление регуляторными нормами представителями власти. Об этом сообщили 28,3% опрошенных представителей бизнеса.

«Эти данные свидетельствуют, что даже в условиях войны главными барьерами для бизнеса остаются вопросы администрирования со стороны государства, коррупционные риски и бюрократическое давление», — подчеркнула Шуляк.

Она сообщила, что в ходе публичных консультаций по доработке законопроекта «Об основных принципах восстановления» предпринимателей спросили, по какому принципу должно происходить восстановление. И ответ, по ее словам, был однозначный — устранение забюрократизированности.

«Бизнес просит — дайте нам работать. Чем меньше будет чиновников, вмешательства со стороны государства, регуляторной среды, тем проще и эффективнее мы сможем работать, а значит и платить налоги. Это нельзя игнорировать», — подчеркнула Шуляк.

Она также добавила, что среди изменений, которые ожидает бизнес в следующем году, в ТОП-3 находятся:

поддержка украинского производителя через локализацию, новые государственные программы;

Налоговая либерализация для прифронтовых территорий. Снижение нагрузки на бизнес в зонах, наиболее пострадавших от войны;

Обновление региональных стратегий. В 2025 году каждый регион предоставляет возможность адаптировать свои экономические программы к реальным, создавая условия для привлечения инвестиций и развития.

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Еще одним важным пунктом государственной поддержки для развития бизнеса в следующем году должно стать направление ветеранского предпринимательства. Так, после окончательного принятия парламентом законопроекта о ветеранском предпринимательстве — № 10 258 количество бизнесов на рынке социального предпринимательства может вырасти по меньшей мере на треть. Этому будут способствовать налоговые стимулы для ветеранов, предусмотренные в законопроекте, введение налоговых каникул, компенсация ставок по кредитам, резюмировала Елена Шуляк.

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