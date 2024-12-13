В Украине запустят новую электронную систему для бизнеса — Finance.ua

В Украине запустят новую электронную систему для бизнеса Сегодня 09:04 — Казна и Политика

В Украине запустят новую электронную систему для бизнеса

До І квартала 2026 года в Украине будет создана единая электронная система, которая значительно упростит ведение бизнеса.

Об этом во время «GET Business Festival 2024» сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

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По ее словам, система будет автоматически формировать и регулировать всю информацию о разрешениях, лицензиях, необходимых согласованиях, которыми обязан пользоваться любой бизнес в Украине. Кроме этого, планируется сократить количество проверок, которые обязан проходить бизнес — благодаря введению соответствующего страхового полиса.

Без этого Украина не сможет продолжать финансирование по программе Ukraine Facility от ЕС. Создание и запуск этих сервисов должны улучшить неэффективную для бизнеса регуляторную среду и это один из 150 индикаторов Ukraine Facility, выполнение которого приносит государству в среднем 450 млн евро.

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Шуляк подчеркнула: «Украина уже начала получать первые транши средств, которые ЕС напомнит Украине в рамках программы Ukraine Facility. Речь идет о финансировании в размере 50 млрд евро, которые будут поступать в Украину до 2027 года. В обмен на эти средства мы должны провести ряд структурных реформ, которые, по сути, являются евроинтеграционными шагами для Украины. 150 индикаторов, выполнение каждого из которых приносит государству 450 млн евро».

Одним из важных модулей Ukraine Facility является улучшение бизнес-среды в Украине, один из проблемных моментов которого — неэффективная регуляторная среда, препятствующая полноценной работе бизнеса. Следовательно, его упрощение, по словам Шуляк, — обязательное условие, без которого Украина не сможет в дальнейшем получать средства по программе Ukraine Facility.

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Мы уже начали выполнять индикаторы программы, соответственно, уже начали получать первые денежные средства. Законопроекты, которые знаменуют запуск по выполнению того или иного индикатора, попадают в повестку дня Верховной Рады первоочередно и приоритетно. Так же они и принимаются — как евроинтеграционные", подчеркнула Шуляк.

Она отметила, что несовершенное регуляторное поле, которое мешает бизнесу работать — это более 100 регуляторных механизмов вроде лицензий, разрешений, согласительных документов и т. д. Следовательно, чтобы упростить субъектам предпринимательства процесс их получения, Украина до 1 квартала 2026 года обязана создать соответствующую цифровую платформу, которая будет регулировать и формировать всю информацию относительно необходимых разрешений, лицензий, согласований и т. п. , которыми сегодня пользуется бизнес. Еще один важный шаг по упрощению — сокращение проверок бизнеса.

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«В целом, до 2026 года Минцифры ставит целью все публичные услуги, которые мы получаем от государства, перевести в цифровой формат. Это их цель, и я в них верю», — резюмировала парламентарий.

Справка Finance.ua:

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