Какие бизнесы хотят открыть украинки в Польше: результаты опроса — Finance.ua
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Какие бизнесы хотят открыть украинки в Польше: результаты опроса

Мир
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Какие бизнесы хотят открыть украинки в Польше: результаты опроса
Какие бизнесы хотят открыть украинки в Польше: результаты опроса
В Польше в рамках программы The Way to Business, которая направлена ​​на информационную поддержку беженцев из Украины, провели интересный опрос. Украинок спрашивали, какой бизнес они планируют начать в Польше.
Как сообщает Yavp. pl, результаты опроса показали, что украинские женщины-беженцы, которые планируют открытие собственного дела в Польше, больше всего фокусируются на создании малого бизнеса в сфере услуг с минимальными собственными инвестициями.
Опрос проводился с июня по сентябрь 2024 г. в рамках программы The Way to Business, направленной на информационную поддержку женщин из Украины, вынужденно находящихся в Польше из-за войны.
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  • 73% участниц опроса планируют начать бизнес в сфере услуг в таких сегментах, как образование (детские сады, языковые курсы, детские курсы, кулинарные занятия и т. п.), консультационные услуги (право, легализация, маркетинг, логистика, трудоустройство и т. п.), сфера красоты (парикмахерские), салоны красоты и т. п.), а также дизайн, фотография, туризм, ІТ и транспортные услуги
  • Еще 20% планируют начать свой торговый бизнес в сфере моды, продаж нижнего белья и одежды, косметики, кулинарных изделий, преимущественно с помощью электронной коммерции.
  • 5% мечтают более масштабно и планируют бизнес в сегменте HoReCA (гостиница, ресторан, кафе).
  • Еще 2% - планируют открытие собственного производства.
Напомним, что согласно официальным данным, с началом полномасштабного вторжения и миграции в Польшу, украинцы уже основали более 30 000 предприятий, среди которых 43% были основаны именно женщинами

Справка Finance.ua:

  • В Польше есть благоприятные условия для предпринимателей, включая доступ к европейскому рынку и наличие государственных программ поддержки бизнеса. Однако для открытия собственного дела существует несколько важных аспектов, которые следует учитывать. Что нужно знать украинцам, желающим открыть бизнес в Польше?
  • По итогам 2023 года украинцы открыли в Польше 30 325 новых компаний. Каждым десятым новым предпринимателем в соседней стране был гражданин Украины.
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По материалам:
Finance.ua
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