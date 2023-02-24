Бизнес в Польше: в каких сферах украинцы открывают собственное дело — Finance.ua

Бизнес в Польше: в каких сферах украинцы открывают собственное дело Сегодня 13:03 — Личные финансы

Бизнес в Польше: в каких сферах украинцы открывают собственное дело

С начала полномасштабной войны количество компаний, созданных гражданами Украины в Польше, продолжает расти. С марта 2022 года украинцы запустили в Польше более 17,7 тысячи частных предприятий, отметили в Польском экономическом институте.

В марте 2022 года граждане Украины открыли 296 компаний в Польше, отметила Александра Вейт-Книжевская из Польского экономического института (PIE).

«Наибольший рост активных ФЛП, начинающих свою предпринимательскую деятельность, произошел в апреле прошлого года, когда их количество выросло почти втрое по сравнению с мартом. В январе 2023 года количество украинских компаний, вошедших в CEIDG, было более чем в семь раз больше, чем в марте прошлого года», — говорит представитель Польского экономического института.

На чем специализируются украинские предприятия в Польше

Большинство новых компаний, входящих в CEIDG, созданных гражданами Украины, находятся в Мазовецком воеводстве (24%). Другими воеводствами, в которых часто запускалась украинская хозяйственная деятельность, были Нижнесилезское (15%), Малопольское (14%) и Поморское (11%).

Среди украинских предприятий, созданных с марта 2022 года по январь 2023 года, строительством занимались 24%.

занимались 24%. Значительная часть украинских компаний работает в информационно-коммуникационной сфере (17%).

сфере (17%). Третьим популярным направлением, в котором украинцы открывают собственное дело в Польше, стала сервисная деятельность (14%).



Украинки владели 41% созданных компаний, зарегистрированных в CEIDG.

«В реестре граждан Украины и членов их семей, которым на основании специального закона предоставлен статус иностранца, зарегистрировано более 985 тысяч человек (по состоянию на 20.02.2023), из которых 49% составляли женщины и 11% мужчины трудоспособного возраста», — отметила Вейт-Книжевская.

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Это означает, что новые предприятия, созданные в Польше украинцами в 2022 году, касались не только военных беженцев, но и людей, которые до войны находились в стране.

В каких отраслях запускают бизнесы (по гендеру):

Бизнесы, основанные украинскими женщинами в Польше, в основном были активны в сфере услуг (31%), информации и коммуникации (12%), торговли, административных и вспомогательных услуг (10%).

Мужчины создали преимущественно частные предприятия, связанные со строительством (37%), информацией и связью (21%) и транспортно-складским управлением (11%).

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