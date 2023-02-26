Какие были зарплаты в Польше в январе 2023 года — Finance.ua
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Какие были зарплаты в Польше в январе 2023 года

Личные финансы
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Какие были зарплаты в Польше в январе 2023 года
Какие были зарплаты в Польше в январе 2023 года
Главное статистическое управление подготовило данные о средней зарплате в Польше в январе 2023 года.
Об этом пишет uamedia.eu.

Размер средней зарплаты

Так, в январе 2023 года средняя зарплата на предприятиях в Польше составила 6883,92 злотых брутто. В декабре 2022 года она составляла 7329,88 злотых брутто из-за выплаченных тогда рождественских премий. В январе 2022 года средняя брутто на предприятиях составила 6064,16 злотых. Следовательно, увеличение средней зарплаты составило более 800 злотых.
В сфере предпринимательской деятельности в январе больше всего зарабатывали работники информации и коммуникации — 11 859,24 злотых брутто. Самый маленький доход был зафиксирован в сфере размещения и гастрономии — 5012,48 злотых брутто.

У кого выросли зарплаты больше всего

Наибольший скачок средней зарплаты зафиксирован у работников транспортно-складского хозяйства. Здесь заработки в 2023 году выросли на 25% по сравнению с прошлым годом.
Представленные данные касаются предприятий, где работают более 9 человек. В расчетах Главное управление статистики учитывало, кроме основной заработной платы, еще и премии, сверхурочные часы, вознаграждения (поощрения).

Минимальная зарплата в Польше

Минимальная заработная плата в Польше возросла с 1 января 2023 года (до 3490 злотых брутто/2709 злотых нетто), а с 1 июля состоится еще один этап повышения — до 3600 злотых брутто/2784 злотых нетто.

Справка Finance.ua:

  • правительство Польши готовит изменения для ищущих работу;
  • в Польше украинцам предлагают не только тяжелый физический труд, есть спрос и на экзотические вакансии. Например, тестировщик игристого или живой манекен;
  • в 2022 году в Польше обнаружили 7 482 гражданина Украины, работавших нелегально. Это на 29% меньше по сравнению с 2021 годом.
После 24 февраля 2022 года, когда россия развязала полномасштабную войну против Украины, украинцы массово выехали за границу, часть из них — на собственном автотранспорте. Путешествуя за границу на собственном авто, стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты, без которой пересечение границы невозможно.

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По материалам:
uamedia
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