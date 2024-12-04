Куда инвестируют известные и состоятельные украинцы: от бизнесменов до спортсменов Сегодня 19:20 — Личные финансы

Куда инвестируют известные и состоятельные украинцы: от бизнесменов до спортсменов

Finance.ua разузнал, куда инвестируют известные украинцы в 2024 году.

Олег Гороховский

покупку валюты или инвестирование в государственные облигации. Сам же предприниматель большинство сбережений держит в валюте — при этом евро и доллару доверяет одинаково. Бизнесмен, соучредитель компании Fintech Band и проектов monobank Олег Гороховский говорит, что из-за войны выбор инструментов для инвестирования довольно ограниченный, поэтому можно выбратьСам же предприниматель большинство сбережений держит в валюте — при этом евро и доллару доверяет одинаково.

в развитие бизнеса. Гороховский говорит: если у вас есть бизнес, генерирующий прибыль, то лучший выбор — вкладывать в него. Свободные средства банкир вкладывает . Гороховский говорит: если у вас есть бизнес, генерирующий прибыль, то лучший выбор — вкладывать в него.

Степан Черновецкий

недвижимость, IT и фондовые рынки. Так, бизнесмен немало средств и т. д. Владелец и президент Chernovetskyi Investment Group (CIG) Степан Черновецкий выбрал основными направлениями инвестицийТак, бизнесмен немало средств инвестировал в жилые комплексы Киева — Комфорт Таун, Tetris Hall, Central Park, White Lines, Svitlo Park, бизнес-центры 101 Tower и IQ Business Center

После продажи Правэкс Банка Черновецкий основал компанию Chernovetskyi Investment Group, специализирующуюся на инвестициях в IT. Однако инвестиции в IT-проекты, по словам Черновецкого, переведены в режим hold.

Также Черновецкий стал инвестором крупнейшего ОТТ-медиасервиса Украины Megogo.

Макс Поляков

Управляющий партнер инвестиционного фонда Noosphere Ventures Макс Поляков избрал такую ​​стратегию инвестирования — предприниматель покупает или создает продуктовые IT-компании, капитализирует их и затем продает.

Поляков основал Firefly Aerospace, выкупив активы компании Firefly Space Systems, которая разрабатывала ракету-носитель легкого класса и была на грани банкротства. За четыре года предприниматель вложил в компанию около 210 млн долларов.

Почти 100 млн долларов Поляков инвестировал в другие космические проекты. К примеру, в 2015 году он начал облачную платформу для анализа геопространственных данных EOS Data Analytics. Noosphere Полякова вложилась еще в несколько космических активов — выкупила разработчика оптических спутников из ЮАР Dragonfly.

и т. д. Кроме «космического» Noosphere Ventures, у Полякова разнообразные бизнес-интересы : дейтинговые сервисы, маркетинговые агентства, финансовые компании, разработчики игрового софта

Александр Усик

Профессиональный боксер и абсолютный чемпион мира по тяжелому весу Александр Усик делится , что его финансовая история не зависит от бокса еще от первого боя с Энтони Джошуа в 2021-м.

Боксер говорит, что инвестировал в недвижимость и в свой проект Ready to Fight. Он называет его первой цифровой платформой профессионального и любительского бокса. Проект помогает боксеру найти команду, зал в любой стране мира, чтобы подготовиться к поединку, а также найти агента и спонсора.

Андрей Шевченко

бизнес позволяет ему и его семье ощущать финансовую независимость и уверенность в будущем. Экс-футболист, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил , что имеет заработанное состояние, определенные активы, которыми обязан управлять. По словам Шевченко, именнопозволяет ему и его семье ощущать финансовую независимость и уверенность в будущем.

Шевченко называет себя пассивным инвестором, и уточняет, что у него работают управляющие его активами, которые его консультируют, но окончательные бизнес-решения всегда остаются за ним. При выборе проектов для инвестирования, прежде всего, Шевченко смотрит на риски и показатели возврата инвестиций.

В одном интервью он поделился, что иногда рассматривает небольшие инвестиции в технологические стартапы. Например, у Шевченко есть акции AFC Energy, которая котируется на Лондонской бирже. Она специализируется на производстве топливных частей на базе водорода. Также есть инвестиции в Verso Biosense, Velocys, Play.co.

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